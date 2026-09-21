Após quase três anos, crianças de Gaza retomam as aulas em escolas improvisadas

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Após quase três anos, centenas de milhares de estudantes na Faixa de Gaza retornam às aulas presenciais em condições precárias, com 98% das escolas danificadas ou destruídas. A retomada ocorre enquanto relatórios da ONU acusam Israel de atacar deliberadamente crianças, visando minar o futuro da população palestina.

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Depois de quase três anos, centenas de milhares de estudantes da Faixa de Gaza voltaram às aulas presenciais neste sábado, 19. O retorno ocorre em meio aos impactos da guerra na infraestrutura escolar: segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), 98% dos prédios escolares do território foram danificados ou destruídos.

Autoridades educacionais palestinas estimam que cerca de 660 mil estudantes ficaram privados do ensino presencial e da participação regular nas atividades escolares durante o conflito, provocado pelos ataques do grupo militante Hamas a território israelense em outubro de 2023.

+ Israel ataca ‘deliberadamente’ crianças palestinas em Gaza, mostra relatório da ONU

Escolas improvisadas

A retomada do ano letivo 2026-2027 ocorre em condições precárias. Com apoio de organizações locais e internacionais, o Ministério da Educação criou dezenas de espaços temporários para receber os alunos.

As estruturas são feitas de tendas, lonas, chapas metálicas e madeira, algumas instaladas diretamente sobre terrenos arenosos. Em determinados locais, as salas têm apenas colchões e um quadro-negro. Outros espaços ainda são ocupados por famílias deslocadas pelo conflito.

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Segundo autoridades da área da educação, pelo menos 540 mil alunos devem frequentar aulas presenciais neste ano em escolas particulares improvisadas, centros temporários de aprendizagem e pontos educacionais, com apoio do Unicef. O ensino remoto continuará para aqueles que não puderem frequentar as aulas ou que deixaram Gaza durante a guerra.

As aulas presenciais foram interrompidas em Gaza após o início da guerra, em outubro de 2023. Ibrahim Ramadan, diretor de Educação da região leste de Khan Younis, cerca de 22 mil estudantes e mais de 770 profissionais da área, incluindo 532 professores, foram mortos durante a guerra.

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Crianças na mira

Um relatório das Nações Unidas divulgado em junho acusou Israel de cometer genocídio ao atacar “deliberadamente” crianças palestinas na Faixa de Gaza. O documento da Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado e Israel afirmou que a ofensiva contra menores de idade faz parte de uma estratégia para minar o futuro da população local.

“Mesmo após o cessar-fogo de outubro de 2025, crianças continuam sendo mortas e gravemente feridas, com Israel desrespeitando continuamente a trégua e a proteção devida às crianças”, afirmou o presidente da comissão, Srinivasan Muralidhar. “Ao atacar crianças, Israel está atacando a própria capacidade do povo palestino de existir e de determinar seu futuro. “

O relatório apontou que as Forças de Defesa de Israel (FDI) têm mobilizado atiradores de elite e drones quadricópteros, definidos como armas de precisão, para alvejar órgãos vitais de crianças palestinas. Os militares também são acusados de usar armas de alto impacto em ataques contra áreas repletas de menores, como escolas, prédios residenciais e campos de deslocados.

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A violência contra as crianças, segundo a análise, integra uma “estratégia deliberada” para “destruir o futuro dos palestinos em Gaza”. Israel negou as alegações, classificando o parecer como uma “farsa difamatória” e uma “peça de propaganda tão ultrajante quanto as anteriores” — em referência a outros documentos da ONU.

A Comissão foi criada pela ONU em 2021 para investigar supostas violações do direito internacional humanitário e dos direitos humanos na região. Desde a eclosão da guerra entre Israel e o grupo palestino radical Hamas em outubro de 2023, ela tem emitido repetidos alertas de que Israel comete crimes contra a humanidade.

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Em setembro de 2025, outro relatório apontou que as ações israelenses se encaixavam em quatro das cinco definições da Convenção do Genocídio de 1948. Na ocasião, o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, afirmou que a entidade observava as “provas crescentes” do massacre da população palestina.