Após protestos, vice-premiê do Egito renuncia

O vice-primeiro-ministro do Egito, Yehia el-Gamal, renunciou ao seu cargo nesta terça-feira, cumprindo uma das principais reivindicações dos manifestantes que ainda ocupam a praça Tahir, no Cairo. Marco da revolução que tirou o ditador Hosni Mubarak do poder, o local agora é palco de protestos por mais rapidez nas reformas em curso no país. O primeiro-ministro egípcio, Essam Sharaf, já havia anunciado a renúncia do “número dois” do Executivo na sua página do Facebook.

“Aceito a renúncia do médico Yehia el-Gamal como vice-primeiro-ministro”, é o que diz o breve comunicado com o qual Sharaf anunciou a notícia.

Promessas – Em um discurso transmitido pela televisão na segunda-feira, Sharaf prometeu uma reforma de seu governo dentro de uma semana, a fim de “preservar a revolução”, diante da crescente pressão dos manifestantes da Praça Tahir, que convocaram um novo protesto nesta terça-feira. Apesar de ter afirmado que outros ministros devem cair, Sharaf não forneceu detalhes sobre quais seriam os ministérios afetados pela mudança.

O premiê também prometeu mudar os governadores do país antes do final de julho e garantiu ter dado ao ministério do Interior um prazo de no máximo 15 dias para a saída dos policiais implicados em crimes contra os manifestantes da revolta que derrubou Mubarak.

Outra das promessas do primeiro-ministro foi concretizada nesta terça-feira com a ordem do Conselho Supremo de Justiça de permitir o acesso público aos processos contra pessoas que ocupavam altos cargos durante o regime de Mubarak e são acusadas de corrupção e assassinato de manifestantes.

(Com agência EFE)