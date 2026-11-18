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A polícia das Filipinas pediu o indiciamento de Thomas Markle, pai de Meghan Markle, por suposta posse e distribuição de pornografia infantil. O inquérito foi apresentado na província de Cebu, onde ele teria vivido. Além das Filipinas, há investigações em andamento nos EUA e no México. Markle nega todas as acusações.

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A polícia das Filipinas pediu o indiciamento do pai de Meghan Markle por suposta posse e distribuição de pornografia infantil, informou um promotor regional à agência de notícias AFP nesta quarta-feira, 18.

O inquérito policial contra Thomas Markle foi apresentado na segunda-feira em Cebu, a província filipina onde se acredita que o pai da esposa do príncipe Harry viveu durante um ano. A polícia recomenda que ele seja acusado de dois crimes de distribuição de pornografia infantil e outro pela posse do material.

“As denúncias serão submetidas a uma avaliação preliminar e, se as provas justificarem, Thomas Markle será intimado a responder às acusações no âmbito da investigação”, disse o promotor Graeme Elmido à AFP.

O ministro do Interior das Filipinas, Jonvic Remulla, declarou à agência de notícias que o país pretendia adotar “as medidas legais correspondentes” se fossem encontradas provas suficientes.

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Prisão nos EUA

O pai de Meghan Markle, com quem ela cortou todos os laços desde o casamento com Harry, foi denunciado nos Estados Unidos por suposta posse de material de abuso sexual infantil. Mais recentemente, ela afirmou que ela se afastou pensando em proteger seus filhos, o príncipe Archie, 7 anos, e a princesa Lilibet, 5.

Agentes do FBI o detiveram na casa de repouso onde vivia na Flórida. A juíza responsável pelo caso solicitou uma avaliação psiquiátrica de Thomas Markle, que tentou violar sua tornozeleira eletrônica.

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A história veio à tona após o jornal britânico The Sun publicar um relato do meio-irmão de Meghan, Thomas Markle Jr., afirmando que ele teria encontrado um acervo de imagens de abuso sexual infantil pertencentes ao pai deles em sua antiga casa, nas Filipinas.

Também há investigações em curso nas Filipinas e no México, onde as autoridades revistaram um depósito supostamente alugado por ele.

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No início do mês, a polícia filipina afirmou que encontrou material de pornografia infantil em três cartões de memória e um telefone celular encontrados em uma suposta antiga residência de Markle, de 82 anos.

Markle negou todas as acusações.