Após perder familiares e amigos, palestino reúne mais de 15 mil pela paz

Nascido nos arredores de Belém, na Cisjordânia, Jamil Qassas, 48, teve a vida marcada pela explosiva situação de sua terra.

Na cidade em que segundo a tradição cristã nasceu Jesus, Qassas sofreu as agruras dos embates entre Israel e os árabes.

Ainda criança, viu a mãe ser alvo de interrogatórios dentro da própria casa, enquanto sua vila era sacudida por protestos.

Em 1987, com o aprofundamento das tensões, seu maior golpe, a perda do irmão, aos 14, morto a queima roupa por soldados, após fugir de uma abordagem.

A dor se converteu em desejo de vingança, aguçado ainda mais após a morte da mãe, retida num posto de controle da fronteira durante um ataque cardíaco.

Passou a liderar manifestações e chegou a ser procurado e preso por Israel.

À beira de aderir à luta armada, Qassas se deparou com a ONG Combatentes pela Paz, que prega a independência da Palestina por fins pacíficos.

Hoje, seus discursos em atos pró-palestina reúnem mais de 15.000 israelenses nas ruas de Tel Aviv, feito que conta com orgulho.

“No começo, apareciam não mais que algumas dezenas de pessoas. Mas o movimento se multiplicou”.

Na quinta (30), ele recebeu a reportagem de VEJA na sede da entidade, em Belém, na Cisjordânia.

Como o senhor se envolveu com a ONG Combatentes pela Paz, que prega o fim da ocupação da Cisjordânia e a criação do estado palestino por meios pacíficos?

Para contar sobre meu envolvimento com a resistência pacífica preciso voltar ao começo de tudo, em 1948, quando minha família foi despejada da aldeia de Al-Qubeiba, era uma das mais belas dessa região.

Como consequência da guerra que se sucedeu à criação de Israel, todos fugiram. Menos meu avô, que se recusou. E ele acabou morrendo dentro de sua própria casa.

Minha família foi então morar em Hebron, outra cidade palestina, enquanto esperavam uma oportunidade de voltar para sua aldeia original.

Mas, nos anos seguintes, o sofrimento dos meus pais acabou piorando. Eles foram despejados de novo e, dessa vez, acabaram fugindo para a Jordânia. Eu nasci nesse país, como refugiado.

Com o agravamento da situação dos palestinos, meus tios se juntaram à Organização pela Libertação da Palestina (OLP), no Líbano. Minha mãe, no entanto, decidiu deixá-los e voltar para a Cisjordânia.

Meus pais, eu e meus irmãos fomos morar num campo de refugiados próximo à cidade de Belém.

Em 1982, o exército de Israel invadiu o Líbano e um dos meus tios acabou morto nos combates. Meu outro tio presenciou essa cena terrível e jamais se recuperou.

Nosso luto piorou ainda mais quando soubemos dos massacres nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, quando 3.000 palestinos foram mortos em 24 horas.

O resultado daquela carnificina foram protestos violentos. Tinha em torno de seis anos, mas me lembro de presenciar algo em torno de 10 protestos por dia na porta de nossa casa, quando os palestinos se reuniam para atirar pedras nos soldados de Israel.

A cada novo protesto, os soldados realizavam batidas nas casas, incluindo a minha, e revistavam a todos, eu, meus irmãos e minha mãe. Xingavam minha mãe com nomes terríveis.

Aquilo me revoltava. Sabe, humilhar uma mulher em público na minha cultura é uma coisa terrível.

Eu questionava a minha mãe: “Por que os soldados vêm aqui? Por que não temos um exército para nos proteger? Eu tinha muitas perguntas, mas ela não conseguia me dar as respostas.

​A situação ficou relativamente calma por um tempo, até explodir novamente em 1987, com a Primeira Intifada, grande revolta popular dos palestinos.

Participei ativamente dos protestos atirando pedras nos soldados e realizando bloqueios nas ruas. Queria me vingar dos soldados e expressar toda minha indignação.

Como era muito ativo, me tornei líder dos protestos, o que acabou chamando atenção das forças de Israel. Ainda menor de idade, fui baleado por armas reais e acabei preso, passando seis meses em prisão administrativa.

Quando saí da cadeia, descobri que o meu campos de refugiados não era mais o mesmo. Ergueram uma cerca de nove metros de altura e impuseram toque de recolher entre 17h e 5h da manhã.

Pouco depois da minha libertação, meu irmão, de 14 anos, dois a menos que eu, saiu de casa para visitar nosso tio. Ele morava a apenas 50 metros de nossa casa, era muito perto. Mas já era noite, depois do toque de recolher.

No caminho, soldados que estavam num beco deram de cara com meu irmão. Ele ficou com medo e correu. Era uma criança. Os soldados correram atrás e atiraram nele. Usaram um tipo de armamento muito letal, que faz a bala explodir ao penetrar o corpo.

Meu irmão foi transferido para um hospital em Jerusalém. Entrei na sala de emergência e o vi deitado numa poça de sangue. Ele estava morto. Parecia que o céu estava desabando sobre minha cabeça. Como eu contaria isso para minha mãe? ​

Trouxe o corpo do meu irmão do hospital para o nosso acampamento em Belém. Depois daquele dia, minha mãe nunca mais sorriu.

Em 2000, a Cisjordânia mergulhou na Segunda Intifada. Um dia cheguei em casa e vi minha mãe e meus irmãos em volta da TV.

Houve um ataque a bomba em um ônibus em Tel Aviv, e muita gente morreu. Inclusive várias crianças. Minha mãe chorava muito. Perguntei a ela o porquê da tristeza, já que os mortos eram israelenses, não palestinos.

Sua resposta mudou minha vida.

“Essas crianças mortas têm mães. E essas mães vão sofrer o mesmo que nós. As lágrimas de uma mãe palestina não são diferentes das de uma israelense”. Aquilo me tocou de forma muito profunda.

Mas nossa família ainda passaria por mais uma prova. Com a idade, minha mãe passou a sofrer de insuficiência cardíaca. Ela foi vítima de dois ataques do coração.

No primeiro, conseguimos atravessar o posto de controle que separa Belém de Jerusalém, onde há melhores hospitais. Na segunda vez, porém, demoramos demais para cruzar a fronteira, e ela já chegou sem vida.

Passei anos desejando me vingar. Mas um dia, esbarrei com membros do Combatentes pela Paz, que organizavam um protesto conjunto entre israelenses e palestinos.

Fiquei chocado ao ver essa forma de resistência por meios pacíficos. Entrei no movimento e me tornei ativista. Sigo lutando pela liberdade do meu povo, mas agora de maneiras não-violentas.

Perdi meu irmão, minha mãe e muitos amigos por causa do conflito. Mas aprendi que a violência nos empurra para um ciclo sem fim de vingança e sofrimento.

Como o senhor recebeu a noticía do ataque terrorista feito pelo Hamas em 7 de outubro, que matou 1.200 israelenses?

Senti muita dor. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Foi como ser atingido por um raio. Eu estava assistindo TV, fiquei em estado de choque e não sabia como reagir.

Meu horror era tamanho que congelei, sequer conseguia ligar para meus amigos israelenses.

Pela primeira vez, como palestino, não estive do lado mais fraco.

Normalmente, quando a situação por aqui se complica, meus amigos israelenses tomam a iniciativa de me procurar e me dar conforto. Porque nós palestinos somos expostos à opressão.

Dessa vez, porém, foram eles que sofreram um ataque covarde.

Levei horas para compreender o tamanho e a gravidade do que estava ocorrendo.

Horas depois, Israel deu início à sua campanha militar contra a Faixa de Gaza, e o número de mortos só fez disparar dos dois lados. Uma catástrofe.

Desde 7 de Outubro, mais de 200.000 israelenses foram expulsos de casa pela guerra. E em Gaza, a quase totalidade dos 2,2 milhões de moradores teve de fugir dos bombardeios.

Nosso papel é apoiar as comunidades tanto quanto possível e estamos enfrentando muitos desafios.

As vozes que clamam por ódio, raiva e vingança são as mais altas no momento. Mas o Combatentes pela Paz, assim como outras organizações, tenta mostrar que existe outro caminho.

Não perdemos a esperança. E Continuamos a trabalhar pela nossa libertação colectiva do medo e da opressão.

Nós, palestinos e israelenses pacifistas, apelamos por um cessar-fogo permanente, pela libertação de todos os reféns em Gaza e os prisioneiros palestinos em Israel.

Também queremos uma solução política duradoura, que só será possível com o fim da ocupação da Cisjordânia e os ataques a Gaza.

O senhor já atravessou vários períodos conflituosos na Palestina. Acredita que esse é o mais grave?

Nunca tive tanto medo. Gaza foi devastada e não se sabe o que vai ser dela quando a guerra acabar. Não há qualquer discussão sobre como resolver sua pobreza, sua exclusão, seu isolamento.

Já a Cisjordânia vem sofrendo com crescente violência, enquanto todos os olhos estão voltados para Gaza.

Os colonos israelenses aumentaram os ataques contra palestinos, e o exército de Israel pouco ou nada faz.

Os controles também se tornaram muito mais duros, sendo quase impossível cruzar a fronteira.

Além disso, cerca de 200.000 palestinos tiveram sua autorização para trabalhar em Israel suspensa, piorando e muito a situação econômica da região.

Por que o grupo terrorista Hamas ainda é popular entre parcelas da sociedade palestina?

A ausência de perspectivas acaba empurrando os jovens para os braços do Hamas.

É preciso entender que a existência de grupos como o Hamas só é possível porque existe uma ocupação que já dura 76 anos e nos nega a existência como nação.

Não existe solução militar para o Hamas.

O ataque de Israel a Gaza não vai acabar com esse grupo, ou qualquer outro que possa surgir no futuro.

Porque jovens sem perspectiva continuarão a aderir a ideologias extremistas enquanto não solucionarmos de vez a questão palestina.