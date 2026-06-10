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Após ordenar ataques, Trump diz que Irã perdeu oportunidade de acordo e ‘pagará o preço’

Na véspera, presidente dos EUA culpou Teerã por queda de helicóptero americano perto do Estreito de Ormuz e anunciou novos bombardeios em retaliação

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 08h57 | Atualizado em 10 jun 2026, 09h00
Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Mandel NGAN/AFP)
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Após ordenar ataques, Trump diz que Irã perdeu oportunidade de acordo e ‘pagará o preço’ Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 10, que o Irã “demorou muito para negociar um acordo” e que, agora, “terá que pagar o preço”. A declaração ocorre em meio a uma nova escalada das tensões na guerra após a queda de um helicóptero de ataque americano perto do Estreito de Ormuz ser atribuída a Teerã por Trump, que ordenou uma onda de ataques em retaliação.

“As Forças Armadas do Irã estão um completo caos. Grande parte delas, como a Marinha e a Força Aérea, sequer existe mais – foram completamente derrotadas. O Irã só fala e não age. O valentão do Oriente Médio MORREU!!! Demoraram demais para negociar um acordo que teria sido ótimo para eles, agora vão pagar o preço!!!”, escreveu o republicano na Truth Social, rede social da qual é dono.

Por sua vez, a Guarda Revolucionária Islâmica informou que lançou mísseis de longo alcance contra quatro locais na base militar americana de al-Azraq, na Jordânia. Entre os alvos supostamente atingidos, estão hangares de caças F-35 e um centro de comando e controle. O comunicado também alertou que o Irã está pronto para responder de forma “esmagadora e decisiva” a qualquer outra “agressão dos EUA”.

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Um oficial americano, sob condição de anonimato, afirmou à agência de notícias Reuters que avaliações iniciais indicavam que a maioria dos mísseis e drones iranianos foram interceptados. As Forças Armadas da Jordânia declararam que cinco mísseis disparados contra Al-Azraq foram abatidos, enquanto o Ministério da Defesa do Kuwait disse ter neutralizado “alvos aéreos hostis”. Uma autoridade do Bahrein, que abriga a sede da frota regional da Marinha dos EUA, comunicou que as defesas aéreas do país estavam repelindo ataques iranianos.

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+ A resposta da Guarda Revolucionária do Irã às ‘agressões dos EUA’ após queda de helicóptero

Queda do helicóptero

A queda do AH-64 Apache ocorreu por volta das 3h30 no horário local (20h30 de segunda-feira, 8, em Brasília), ao largo da costa de Omã, enquanto os militares conduziam uma patrulha na região, de acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês). Os tripulantes foram resgatados por um drone marítimo americano cerca de duas horas após o incidente.

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O caso marcou a primeira perda de um Apache desde o início da guerra no Irã, em 28 de fevereiro. O modelo de helicóptero tem sido vital para a implementação do bloqueio americano ao Estreito de Ormuz, impedindo a entrada e saída de navios do Irã. Também foram usados pelos Emirados Árabes Unidos para abater drones iranianos no conflito.

Após o incidente, Trump acusou o Irã de derrubar o helicóptero militar. Ele também informou que os dois pilotos que estavam a bordo estão seguros e sem ferimentos”, acrescentando: “Mesmo assim, os Estados Unidos devem, necessariamente, responder a este ataque”. Pouco depois, o Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês), unidade das Forças Armadas responsável pelo Oriente Médio, lançou “ataques de autodefesa” e alertou que “a missão é uma resposta proporcional à agressão iraniana injustificada”.

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