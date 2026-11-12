Após operações em imóveis de Peña, MP do Paraguai faz busca na residência presidencial

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O Ministério Público do Paraguai realiza nova operação de busca e apreensão na residência presidencial em Assunção. A ação faz parte da investigação sobre o colapso do Ueno Bank, caso que culminou no impeachment e prisão do ex-presidente Santiago Peña. Um superintendente do Banco Central também foi detido. Confira os desdobramentos.

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O Ministério Público do Paraguai realiza, nesta quinta-feira, 12, uma nova operação de busca e apreensão na residência presidencial em Assunção, no âmbito da investigação sobre o colapso do Ueno Bank, caso que resultou no impeachment e prisão do ex-presidente Santiago Peña.

A operação ocorreu após uma série de operações dos promotores de Justiça em propriedades ligadas ao mandatário destituído, de 47 anos, que se encontra em prisão preventiva sob a acusação de ter utilizado sua influência para favorecer o Ueno Bank. Em cinco anos, a fintech acumulou cerca de 3 milhões de clientes (60% dos adultos paraguaios) e depósitos de mais de US$ 850 milhões em recursos públicos.

A ação “faz parte das diligências investigativas conduzidas pela equipe de promotores no âmbito do processo que investiga o ex-presidente, a quem se atribui a suposta prática de ‘lesão de confiança’, na condição de instigador, e de administração em proveito próprio, na condição de autor”, informou o Ministério Público em nota.

Nova prisão

O MP também prendeu, nesta quinta-feira, o superintendente de bancos do Banco Central do Paraguai, Holger Insfrán, durante uma operação de busca e apreensão em sua residência, em Assunção. O promotor Cristian Benítez afirmou ao jornal paraguaio ABC que existem “elementos de suspeita em relação à conduta” do funcionário, que era responsável pela supervisão das instituições financeiras do país.

A Justiça paraguaia conduz duas investigações em paralelo: uma voltada para os executivos do Ueno Bank, 10 dos quais estão detidos, e outra que envolve Peña e o ex-presidente do Banco Central Carlos Carvallo, também em prisão preventiva.

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Casa e mansão de Peña na mira

Na segunda-feira 9, o Ministério Público já havia realizado uma operação de busca e apreensão na residência pessoal de Peña, em Assunção, onde foram confiscados documentos, telefones celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos.

Também foi realizada uma busca em uma mansão do ex-mandatário em San Bernardino, a cerca de 50 km da capital, onde foi encontrada uma sala secreta com um cofre; o próprio ex-mandatário indicou como abri-lo, mas ele estava vazio.

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O Banco Central interveio no Ueno Bank em 3 de novembro, devido a graves problemas de solvência, deixando centenas de milhares de clientes sem acesso aos seus depósitos. O fato desencadeou manifestações em massa.

Peña permanece em prisão preventiva desde a sua destituição, na última sexta-feira 6, por meio de um processo de impeachment acelerado. O vice-presidente Pedro Alliana assumiu a presidência para completar o mandato até 2028.

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“O governo, liderado pelo presidente Pedro Alliana, garante total colaboração com a Justiça e respeito absoluto à independência do Ministério Público e do Poder Judiciário, no contexto da operação de busca e apreensão (na residência presidencial)“, informou um comunicado da Presidência.