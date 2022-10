Após ofensivas da Ucrânia, Putin troca seu comandante da guerra

8 out 2022, 15h40

Após uma série de ofensivas ucranianas contra as tropas russas, o presidente Vladimir Putin decidiu trocar seu comandante de guerra. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou neste sábado que o novo responsável pelas forças russas no conflito será o general da Força Aérea Sergei Surovikin.

A troca de comando se dá em um momento em que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comemora sua última contraofensiva contra os russos, em setembro, quando seu Exército teria conquistado 2.500 quilômetros quadrados de território. A pressão da Ucrânia sobre as tropas russas se intensificou ao ponto de Putin insinuar uma retaliação mais forte, um possível ataque nuclear, que teria imediata reação dos Estados Unidos.

O general Surovikin tem 55 anos de idade e já comandou as tropas da Rússia na Síria em 2015. Ele é veterano de guerra no Tadjiquistão, na década de 90, e do segundo conflito entre chechenos e russos nos anos 2000. Surovikin liderava o grupamento das forças ‘sul’ na Ucrânia. O nome de seu antecessor nunca foi anunciado oficialmente, mas a imprensa russa diz que era o general Alexander Dnornikov.

A substituição do comando é feita no mesmo dia em que a Rússia teve uma das derrotas mais simbólicas durante a invasão da Ucrânia. Neste sábado, um caminhão-bomba explodiu a única ponte que liga o sul da Rússia à Crimeia, no sul da Ucrânia, um território que foi anexado pelos russos em 2014.

(Com informações das agências Reuters e AFP)