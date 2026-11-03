Após novo ataque dos EUA, Irã revela outdoor gigante com ameaça: ‘Vamos matar Trump’

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O Irã exibiu um enorme outdoor na Praça Enghelab, em Teerã, prometendo “matar” o presidente Donald Trump, com imagens ensanguentadas. O ato, em meio a pedidos de vingança pela morte de Ali Khamenei, acirra as tensões, mesmo com esforços diplomáticos e recentes ataques americanos a uma ilha iraniana.

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O Irã revelou nesta terça-feira, 3, um enorme outdoor na movimentada Praça Enghelab, em Teerã, na qual promete “matar” o presidente americano, Donald Trump.

Outra imagem mostra Trump com seu vice-presidente, J.D. Vance, o enviado especial Steve Witkoff e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, com os rostos ensanguentados e os ternos rasgados.

Dezenas de pessoas se reuniram na praça carregando bandeiras vermelhas, faixas e cartazes com frases como “haverá sangue”, enquanto pediam vingança pela morte do líder supremo Ali Khamenei, assassinado nos ataques dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro, o que desencadeou a guerra no Oriente Médio.

Ao longo do conflito, outdoors gigantes e exposições a céu aberto que zombam de Trump, prometem vingança contra o mandatário americano e celebram uma vitória sobre os Estados Unidos na guerra têm sido instalados com frequência por toda Teerã. O recurso, aliás, é utilizado pelo regime dos aiatolás desde a revolução islâmica, em 1979.

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As polêmicas medidas de Donald Trump

Retomada de ataques?

Nos últimos dias, mediadores como o Catar iniciaram novos esforços diplomáticos para trazer Teerã e Washington à mesa de negociações, a fim de evitar a retomada dos combates. Trump afirmou que não tinha intenção de voltar a uma guerra aberta antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, nesta terça-feira, embora tenha deixado em aberto o que acontecerá em seguida.

Em uma escalada de tensões, as forças americanas lançaram ataques localizados nesta terça contra uma ilha iraniana no Estreito de Ormuz, pouco depois de Trump elogiar os avanços diplomáticos com Teerã. Os bombardeios, noticiados primeiro pelo jornal The Wall Street Journal, atingiram a ilha de Qeshm, que, segundo a imprensa estatal iraniana, foi alvo de cinco explosões em rápida sucessão.

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Funcionários do governo americano que falaram sob a condição de anonimato, citados pelo WSJ e por outros veículos, descreveram os ataques como de natureza defensiva. O jornal afirmou que as ações não foram anunciadas publicamente para evitar dar a impressão de que Washington pretendia retomar operações de combate em larga escala.

Na segunda-feira, um dia antes das eleiçõesnas quais, segundo as pesquisas, os eleitores devem provocar uma grande derrota do Partido Republicano, em parte devido ao descontentamento com a guerra e com a inflação que ela provocou, Trump disse que um acordo com Teerã “pode acontecer”.

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“O Irã quer um acordo o mais rápido possível”, afirmou o presidente em sua plataforma Truth Social.

Por sua vez, o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, citou consultas indiretas sobre o conflito.

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“Levando em consideração a sensibilidade e a gravidade da situação atual, as consultas e deliberações são muito intensas”, declarou o chefe da diplomacia do Irã à imprensa estatal.