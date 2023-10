Após nomeação, Scalise desiste de disputar presidência da Câmara dos EUA

O deputado Steve Scalise, escolhido pelos seus colegas do Partido Republicano para ser o próximo presidente da Câmara dos Estados Unidos, desistiu da disputa na noite de quinta-feira 12. A decisão ocorreu porque a legenda não conseguiu resolver suas divisões, levando a casa baixa do Congresso ao seu décimo dia sem liderança.

Scalise, o líder da maioria, foi nomeado pelo seu partido para substituir o presidente deposto, Kevin McCarthy. No entanto, não conseguiu angariar os 217 votos necessários para ser eleito no plenário. Atualmente, os republicanos controlam a Câmara por uma margem apertada, de 221 cadeiras contra 212 do Partido Democrata. Ou seja, basta que quatro deputados do Partido Republicano se juntem aos democratas, que devem votar todos contra qualquer candidato da legenda rival, para frustrar Scalise ou outro futuro nome.

“Acabei de compartilhar com meus colegas que retirei minha nomeação como candidato a presidente da Câmara”, disse Scalise. “Se olharmos para as últimas semanas, se olharmos para onde está a nosso partido, ainda há trabalho a ser feito. Ainda há algumas pessoas que têm as suas próprias agendas”, completou.

Nesta sexta-feira, 13, os republicanos farão uma nova reunião. O objetivo é evitar uma repetição do espetáculo embaraçoso que ocorreu em janeiro, quando deputados conservadores linha-dura fizeram McCarthy passar por 15 votações no plenário, durante quatro dias, antes de ganhar o cargo.

O principal opositor de Scalise, Jim Jordan, pode ser levantado como substituto, mas não está claro se ele conseguiria o apoio necessário para obter sucesso no plenário. Apesar do seu status elevado na política, Scalise enfrenta problemas de saúde enquanto trata um mieloma múltiplo, um câncer no sangue. Muitos parlamentares, portanto, decidiram apoiar Jordan, incluindo o ex-presidente Donald Trump.

“Steve é um homem que está com sérios problemas do ponto de vista de seu câncer. Quero dizer, ele precisa melhorar”, disse Trump.

O deputado Patrick McHenry, que foi nomeado presidente temporário após a destituição de McCarthy, também pode ser um possível substituto se nenhum outro candidato tiver votos suficientes. Alguns republicanos sugeriram que, para contornar a paralisia na Câmara causada pela falta de um líder permanente, os poderes do presidente temporário poderiam ser ampliados.

As brigas internas no Partido Republicano deixaram a Câmara tolhida desde a semana passada, e portanto incapaz de tomar medidas para apoiar Israel na guerra contra o grupo terrorista palestino Hamas. A casa baixa do Congresso também ainda não conseguiu de aprovar o orçamento do novo ano fiscal dos Estados Unidos. O financiamento para o funcionalismo público vai acabar, após uma extensão temporária do prazo, em 17 de novembro, paralisando o governo.

