Após mudanças na moeda local, Caracas amanhece deserta

As ruas de Caracas, na Venezuela, amanheceram desertas nesta segunda-feira (20), segundo moradores. O governo de Nicolás Maduro decretou feriado no país para que os cidadãos e comerciantes se acostumem com as modificações na moeda local.

Maduro lança hoje um pacote de medidas que inclui o chamado “Madurazo”, que é o corte de cinco zeros da moeda local, que se chamará bolívar soberano. O objetivo é controlar a inflação do país, que deve alcançar 1.000.000% neste ano.

A partir de agora, a população terá que fazer algumas contas para realizar transações simples, como pagar o supermercado. Uma conta que antes dava 173 mil bolívares, passa a custar 1,73 bolívar soberano.

No dia em que a nova moeda entra em vigor, os bancos ficarão fechados. Segundo moradores de Caracas no Twitter, a cidade também permanece deserta, com grande parte do comércio parado, enquanto a população se acostuma com as mudanças.

Estas imágenes me llegan ahorita #20Ago a las 6:51 am en San Martín/Capuchinos al Oeste de Caracas a solo cuadras de Miraflores. @traffiCARACAS pic.twitter.com/r5dFqnApMv — AndysJoham (@Andysjm29) August 20, 2018

caracas totalmete desierta ni un alma en la calle y unidades de transporte menos — Napoleon (@fonchi1381) August 20, 2018

Desde o final de semana, as ruas estão vazias, enquanto os comerciantes e bancos se preparam para fazer as mudanças necessárias e ajustam as transações eletrônicas.

No domingo (19), oficiais da Guarda Nacional Bolivariana cercaram postos de gasolina, que permaneceram fechados durante todo o dia.

Estaciones de servicio de Caracas amanecen con custodia de GNB. Cuál es el miedo? pic.twitter.com/rvR5yygHKk — Alexander Campos (@camposalexan) August 19, 2018

Madurazo

A nova moeda venezuelana, cujo símbolo é Bs.S., tem cinco zeros a menos em comparação ao bolívar, que coexistirá para operações bancárias menores.

As novas notas de Bolívar soberano são de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 já estão nos bancos e serão colocadas em circulação ainda nesta segunda-feira. Os símbolos das notas têm referência ao petróleo, pois a Venezuela tem grandes reservas.

Segundo as autoridades da Venezuela, haverá também um novo redesenho da política fiscal e tributária do país, incluindo subsídios para a gasolina, reajustada em quatro pontos percentuais, e a definição de câmbio único, que flutuará de acordo com as definições do Banco Central Venezuelano.