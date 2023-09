Após morte de Prigozhin, Reino Unido vai declarar Wagner grupo terrorista

O Reino Unido anunciou nesta quarta-feira, 6, que vai declarar o grupo mercenário russo Wagner como uma organização terrorista proibida no país. Autoridades afirmaram que o grupo continua a ser uma ameaça à segurança global mesmo após a morte do líder Yevgeny Prigozhin, em uma queda de avião em agosto.

O governo disse que uma ordem será introduzida no Parlamento para proibir o grupo sob a Lei do Terrorismo. A designação, uma vez aprovada pelos legisladores, vai impedir a adesão ou o apoio ao Wagner dentro do território britânico, mesma categoria usada para o Estado Islâmico, o grupo militante palestino Hamas e paramilitares da Irlanda do Norte.

O grupo Wagner desempenhou um importante papel de combate durante a invasão da Rússia à Ucrânia. Além disso, também operou na Síria e em vários países africanos.

“[O grupo] esteve envolvido em saques, tortura e assassinatos bárbaros. As suas operações na Ucrânia, no Médio Oriente e na África são uma ameaça à segurança global”, disse Suella Braverman, secretária do Interior britânica. “Eles são terroristas, pura e simplesmente – e esta ordem de proibição deixa isso claro na lei do Reino Unido.”

A medida segue uma recomendação do Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento e vai permitir que as autoridades confisquem os ativos da organização, embora esse poder seja em grande parte simbólico, uma vez que o grupo Wagner não é conhecida por operar no país. Segundo o comitê, as autoridades britânicas “subestimaram” a ameaça representada pelo grupo mercenário.

A ordem de proibição vai tornar crime o apoio ao grupo, inclusive através da organização de reuniões destinadas a promover os mercenários, expressando apoio aos seus objetivos ou exibindo a sua bandeira ou logotipo. O crime pode resultar em 14 anos de prisão ou multa de até £ 5 mil (R$ 31 mil).

Vários outros aliados da Ucrânia sancionaram os líderes do grupo mercenário. Legisladores da Lituânia e da Estônia também aprovaram resoluções declarando o grupo uma organização terrorista, enquanto os Estados Unidos consideram os mercenários uma organização criminosa transnacional.

O futuro do grupo, porém, é incerto. Dois meses depois de um motim contra Moscou, o líder Prigozhin morreu em um acidente de avião no dia 23 de agosto.

Uma avaliação preliminar da inteligência dos Estados Unidos concluiu que o avião foi derrubado por uma explosão intencional. O governo do presidente russo Vladimir Putin negou envolvimento.

