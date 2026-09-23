Após meses de contenção, premiê do Canadá sobe o tom contra Trump
Mark Carney passou a responder com mais firmeza às provocações do presidente americano em meio à guerra comercial
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, passou a adotar uma postura mais incisiva diante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após meses de tentativas de preservar uma relação cordial entre os dois países.
Desde que assumiu o governo, em 2025, Carney procurou evitar confrontos diretos com Trump, mesmo diante das frequentes provocações do republicano. O presidente americano chegou a se referir ao premiê como “governador”, em alusão às ameaças de transformar o Canadá no 51º estado dos Estados Unidos, além de classificá-lo como “desagradável” e “ingrato”.
Nas últimas semanas, porém, Carney passou a recorrer com mais frequência à ironia. Em discurso a integrantes do Partido Liberal, em Ottawa, ele imitou os movimentos de mãos característicos de Trump ao comentar um novo projeto de energia limpa.
Carney também reagiu de forma mais dura a provocações de membros do governo dos Estados Unidos. Após o secretário de Defesa, Pete Hegseth, zombar de integrantes de um programa juvenil de cadetes do Canadá, o premiê pediu que Washington parasse com “memes” e provocações.
“Parem com os memes, parem de provocar, parem de tentar parecer durões”, disse Carney a jornalistas, em uma mensagem dirigida ao governo Trump.
Após uma proposta apresentada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na semana passada para que Ottawa se torne um “membro associado” da União Europeia (UE), o primeiro-ministro canadense também fez uma referência indireta ao presidente americano: “Não estou propondo um 3º bloco para nos tornarmos um rival de superpotência apenas com melhores modos”, disse.
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Horas antes, Trump havia ameaçado impor novas tarifas contra o bloco europeu caso considere “hostil” a proposta da UE de aprofundar os laços com o Canadá.
“Se eles fizerem isso, se eu achar que é um ato hostil, vou impor tarifas muito altas ou interromper o comércio com a Europa em muitos produtos”, disse Trump a jornalistas durante o deslocamento para um evento na Carolina do Norte, chamando a proposta de “risível”.
Guerra comercial
A mudança na postura de Carney coincide com a deterioração das relações comerciais entre os países. A partir de 29 de setembro, os Estados Unidos vão proibir a importação de produtos canadenses como laticínios, motocicletas e a maior parte das bebidas alcoólicas. A medida, anunciada no início do mês, amplia a guerra comercial entre Washington e Ottawa e ocorreu um dia depois de o Canadá impor tarifas de 27 bilhões de dólares canadenses (US$ 20 bilhões) sobre produtos americanos.
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A justificativa apresentada pelo governo Trump é responder às tarifas canadenses e proteger a produção doméstica. As medidas serão aplicadas com base na Seção 338 da Lei Tarifária de 1930, que permite ao presidente dos EUA barrar produtos de países considerados discriminatórios contra o comércio americano.
No ano passado, Estados Unidos e Canadá movimentaram quase US$ 900 bilhões em comércio. As novas restrições foram anunciadas depois que negociações para um acordo comercial entre os dois governos fracassaram no mês passado.