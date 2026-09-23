Após meses de contenção, premiê do Canadá sobe o tom contra Trump

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O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, mudou sua postura cordial para uma mais incisiva contra Donald Trump, que chamou a proposta da UE de aprofundar laços com Ottawa de “risível” e ameaçou tarifas. A mudança coincide com a escalada da guerra comercial entre os dois países vizinhos.

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O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, passou a adotar uma postura mais incisiva diante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após meses de tentativas de preservar uma relação cordial entre os dois países.

Desde que assumiu o governo, em 2025, Carney procurou evitar confrontos diretos com Trump, mesmo diante das frequentes provocações do republicano. O presidente americano chegou a se referir ao premiê como “governador”, em alusão às ameaças de transformar o Canadá no 51º estado dos Estados Unidos, além de classificá-lo como “desagradável” e “ingrato”.

Nas últimas semanas, porém, Carney passou a recorrer com mais frequência à ironia. Em discurso a integrantes do Partido Liberal, em Ottawa, ele imitou os movimentos de mãos característicos de Trump ao comentar um novo projeto de energia limpa.

Carney também reagiu de forma mais dura a provocações de membros do governo dos Estados Unidos. Após o secretário de Defesa, Pete Hegseth, zombar de integrantes de um programa juvenil de cadetes do Canadá, o premiê pediu que Washington parasse com “memes” e provocações.

“Parem com os memes, parem de provocar, parem de tentar parecer durões”, disse Carney a jornalistas, em uma mensagem dirigida ao governo Trump.

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Após uma proposta apresentada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na semana passada para que Ottawa se torne um “membro associado” da União Europeia (UE), o primeiro-ministro canadense também fez uma referência indireta ao presidente americano: “Não estou propondo um 3º bloco para nos tornarmos um rival de superpotência apenas com melhores modos”, disse.

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Horas antes, Trump havia ameaçado impor novas tarifas contra o bloco europeu caso considere “hostil” a proposta da UE de aprofundar os laços com o Canadá.

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“Se eles fizerem isso, se eu achar que é um ato hostil, vou impor tarifas muito altas ou interromper o comércio com a Europa em muitos produtos”, disse Trump a jornalistas durante o deslocamento para um evento na Carolina do Norte, chamando a proposta de “risível”.

Guerra comercial

A mudança na postura de Carney coincide com a deterioração das relações comerciais entre os países. A partir de 29 de setembro, os Estados Unidos vão proibir a importação de produtos canadenses como laticínios, motocicletas e a maior parte das bebidas alcoólicas. A medida, anunciada no início do mês, amplia a guerra comercial entre Washington e Ottawa e ocorreu um dia depois de o Canadá impor tarifas de 27 bilhões de dólares canadenses (US$ 20 bilhões) sobre produtos americanos.

+ EUA proíbem importações do Canadá e ampliam guerra comercial de Trump

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A justificativa apresentada pelo governo Trump é responder às tarifas canadenses e proteger a produção doméstica. As medidas serão aplicadas com base na Seção 338 da Lei Tarifária de 1930, que permite ao presidente dos EUA barrar produtos de países considerados discriminatórios contra o comércio americano.

No ano passado, Estados Unidos e Canadá movimentaram quase US$ 900 bilhões em comércio. As novas restrições foram anunciadas depois que negociações para um acordo comercial entre os dois governos fracassaram no mês passado.

Continua após a publicidade O governo americano rejeita a avaliação de que a escalada possa prejudicar empresas dos próprios Estados Unidos e afirma que o impacto será maior para o Canadá. Ao mesmo tempo, a nova postura do premiê ocorre enquanto cresce no Canadá a desconfiança em relação aos Estados Unidos. Um levantamento recente da Leger apontou que 41% dos canadenses passaram a considerar o país vizinho um inimigo. Continua após a publicidade