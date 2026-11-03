Após mediar trégua, Melania Trump recebe negociadores russos e ucranianos em Washington
Primeira-dama dos EUA amplia papel na diplomacia após ajudar em cessar-fogo local que permitiu ajuda a civis; mais tratativas estão previstas em Abu Dhabi
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, juntará representantes da Rússia e da Ucrânia na Casa Branca nesta quinta-feira, 5, segundo um comunicado divulgado por seu gabinete.
Está na pauta a discussão sobre o cessar-fogo temporário em Oleshky, cidade ocupada pela Rússia na região de Kherson, no sul ucraniano, que ela ajudou a pôr de pé na semana passada. Após o fim da trégua, a região foi bombardeada na segunda-feira 2, deixando 26 mortos.
A Casa Branca afirmou que a primeira-dama começou um diálogo entre os dois países e conseguiu o acordo que levou a necessária ajuda humanitária à população civil e ajudou moradores a deixar a cidade na linha de frente. Segundo Melania, quase 800 pessoas foram resgatadas.
O acordo se manteve apenas em Oleshky e áreas próximas, mas foi a trégua mais longa dos quase cinco anos de guerra na Ucrânia. Nenhum dos lados denunciou violações, no que um parlamentar ucraniano descreveu como “a maior desescalada desde 2022”.
Porém, autoridades militares ucranianas acusaram as forças russas de aproveitar a pausa nos combates para reforçar suas posições na região e repor munições. Segundo um alto funcionário da Presidência ucraniana, além disso, o Ministério das Relações Exteriores do país apresentou “uma proposta para estender” o cessar-fogo. Mas “os russos não quiseram”, disse essa fonte à agência AFP.
Retomada da diplomacia
Além do encontro na Casa Branca, mediadores americanos se reunirão com representantes russos e ucranianos na próxima semana, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para uma nova rodada de negociações sobre o fim da guerra. Será o primeiro encontro presencial entre as partes desde fevereiro, e deve contar com a presença do enviado especial de Donald Trump, Steve Wittkoff.
Um assessor do Kremlin também afirmou recentemente que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estaria disposto a atender uma eventual ligação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em declaração à agência de notícias Interfax no final de semana, Yuri Ushakov afirmou que o líder russo nunca se recusou a manter conversas com o governo ucraniano.
“Creio que ele atenderia, claro. Putin nunca se recusou a dialogar”, disse Ushakov, de acordo com a Interfax.
Combates continuam
O conflito, desencadeado em 2022 pela invasão russa, devastou áreas do leste e do sul da Ucrânia, deixou centenas de milhares de mortos e forçou milhões de pessoas a abandonar suas casas. A Rússia controla atualmente cerca de um quinto do território ucraniano. Os esforços diplomáticos liderados por Washington para pôr fim à invasão ficaram amplamente paralisados ao longo deste ano, quando as atenções se voltaram à guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã.
Também nesta terça, veículos de comunicação ucranianos relataram um ataque contra a refinaria de petróleo de Kstovo, descrita como “uma das maiores refinarias da Rússia, produtora de combustíveis e lubrificantes”. A Ucrânia tem atacado repetidamente instalações petrolíferas e de gás russas, argumentando que se trata de uma resposta legítima aos bombardeios contra sua infraestrutura energética.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona Kiev a interromper esses ataques, por considerar que eles contribuem para a alta dos preços do diesel. Analistas, por sua vez, atribuem esse aumento à guerra no Oriente Médio.