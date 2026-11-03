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Após mediar trégua, Melania Trump recebe negociadores russos e ucranianos em Washington

Primeira-dama dos EUA amplia papel na diplomacia após ajudar em cessar-fogo local que permitiu ajuda a civis; mais tratativas estão previstas em Abu Dhabi

Por Sophia Paiva 3 nov 2026, 17h00 | Atualizado em 3 nov 2026, 17h34
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump.
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump. (Leonardo MUNOZ / AFP/Getty Images)
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Após mediar trégua, Melania Trump recebe negociadores russos e ucranianos em Washington Priorize VEJA no Google

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, juntará representantes da Rússia e da Ucrânia na Casa Branca nesta quinta-feira, 5, segundo um comunicado divulgado por seu gabinete.

Está na pauta a discussão sobre o cessar-fogo temporário em Oleshky, cidade ocupada pela Rússia na região de Kherson, no sul ucraniano, que ela ajudou a pôr de pé na semana passada. Após o fim da trégua, a região foi bombardeada na segunda-feira 2, deixando 26 mortos.

A Casa Branca afirmou que a primeira-dama começou um diálogo entre os dois países e conseguiu o acordo que levou a necessária ajuda humanitária à população civil e ajudou moradores a deixar a cidade na linha de frente. Segundo Melania, quase 800 pessoas foram resgatadas.

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O acordo se manteve apenas em Oleshky e áreas próximas, mas foi a trégua mais longa dos quase cinco anos de guerra na Ucrânia. Nenhum dos lados denunciou violações, no que um parlamentar ucraniano descreveu como “a maior desescalada desde 2022”.

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Porém, autoridades militares ucranianas acusaram as forças russas de aproveitar a pausa nos combates para reforçar suas posições na região e repor munições. Segundo um alto funcionário da Presidência ucraniana, além disso, o Ministério das Relações Exteriores do país apresentou “uma proposta para estender” o cessar-fogo. Mas “os russos não quiseram”, disse essa fonte à agência AFP.

Retomada da diplomacia

Além do encontro na Casa Branca, mediadores americanos se reunirão com representantes russos e ucranianos na próxima semana, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para uma nova rodada de negociações sobre o fim da guerra. Será o primeiro encontro presencial entre as partes desde fevereiro, e deve contar com a presença do enviado especial de Donald Trump, Steve Wittkoff.

Um assessor do Kremlin também afirmou recentemente que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estaria disposto a atender uma eventual ligação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em declaração à agência de notícias Interfax no final de semana, Yuri Ushakov afirmou que o líder russo nunca se recusou a manter conversas com o governo ucraniano.

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“Creio que ele atenderia, claro. Putin nunca se recusou a dialogar”, disse Ushakov, de acordo com a Interfax.

Combates continuam

O conflito, desencadeado em 2022 pela invasão russa, devastou áreas do leste e do sul da Ucrânia, deixou centenas de milhares de mortos e forçou milhões de pessoas a abandonar suas casas. A Rússia controla atualmente cerca de um quinto do território ucraniano. Os esforços diplomáticos liderados por Washington para pôr fim à invasão ficaram amplamente paralisados ao longo deste ano, quando as atenções se voltaram à guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Também nesta terça, veículos de comunicação ucranianos relataram um ataque contra a refinaria de petróleo de Kstovo, descrita como “uma das maiores refinarias da Rússia, produtora de combustíveis e lubrificantes”. A Ucrânia tem atacado repetidamente instalações petrolíferas e de gás russas, argumentando que se trata de uma resposta legítima aos bombardeios contra sua infraestrutura energética.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona Kiev a interromper esses ataques, por considerar que eles contribuem para a alta dos preços do diesel. Analistas, por sua vez, atribuem esse aumento à guerra no Oriente Médio.

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