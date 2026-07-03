Após maior ataque a Kiev em toda a guerra, Rússia e Ucrânia trocam novos bombardeios

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
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2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
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2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
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Eleito
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GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
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GOVERNADOR - PI
100,00%
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2º turno
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GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
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UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
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PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Mundo

Após maior ataque a Kiev em toda a guerra, Rússia e Ucrânia trocam novos bombardeios

Ao menos dez pessoas morreram em ataques ucranianos, enquanto Kiev relatou cinco mortes decorrentes de ataques russos

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jul 2026, 09h48
Vista aérea de uma cidade com um prédio antigo à esquerda, iluminado pelo sol da manhã. Ao fundo, uma coluna de fumaça escura sobe no horizonte, cobrindo parte do céu azul-acinzentado. A cidade tem muitos edifícios e algumas árvores verdes
Fumaça após ataques russos contra Kiev. 2/7/2026 (ROMAN PILIPEY/AFP)
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Após maior ataque a Kiev em toda a guerra, Rússia e Ucrânia trocam novos bombardeios Priorize VEJA no Google

Ao menos dez pessoas morreram em ataques ucranianos contra a Rússia e territórios ocupados por Moscou, informaram autoridades locais nesta sexta-feira, 3, enquanto a Ucrânia relatou cinco mortes em ataques russos.

A troca de ataques acontece um dia após o maior ataque com drones e mísseis contra a capital ucraniana, Kiev, desde o início da invasão russa ao país vizinho, em fevereiro de 2022. Ao menos 30 pessoas morreram e mais de 90 ficaram feridas, segundo serviços de resgate ucranianos.

Nesta sexta-feira, um ataque ucraniano a um mercado na localidade de Tokmak, na parte da região de Zaporizhzhia ocupada pela Rússia, matou cinco pessoas, segundo o governador nomeado pelo Kremlin. Outras duas pessoas morreram em ataques contra as regiões russas de Belgorod e Bryansk, ambas na fronteira com a Ucrânia, segundo as autoridades.

+ Rússia realiza ataque mortal contra Kiev, o maior em toda a guerra

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Kiev relatou um ataque na região nordeste de Sumy, que incendiou uma casa e matou quatro pessoas, incluindo uma criança.

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“Infelizmente, duas mulheres, um idoso e uma menina que ainda não tinha completado dois anos morreram. O ataque russo tirou a vida dela e de sua mãe”, declarou Oleg Grygorov, chefe da administração militar regional de Sumy, no Telegram.

Outras três pessoas ficaram feridas no ataque.

Na região centro-leste de Dnipropetrovsk, uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas, segundo o chefe da administração militar regional, Oleksandr Ganzha, em declaração no Telegram.

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A Força Aérea Ucraniana afirmou nesta sexta-feira que a Rússia lançou dois mísseis e 105 drones contra a Ucrânia durante a noite. Um dia antes, após os grandes ataques contra Kiev, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já havia enfatizado que a Rússia iria “aumentar a pressão sobre o regime de Kiev, para alcançar nossos objetivos estabelecidos”.

Alto custo

A guerra entre Rússia e Ucrânia ultrapassou a marca de 2 milhões de militares mortos ou feridos desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, segundo um estudo divulgado na quarta-feira pelo Center for Strategic and International Studies (CSIS), sediado em Washington. O levantamento aponta que a maior parte das perdas foi registrada do lado russo, evidenciando o alto custo humano de um conflito que entra em seu quinto ano.

+ Guerra na Ucrânia supera 2 milhões de baixas militares e expõe desgaste russo

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De acordo com a pesquisa, as forças de Moscou acumularam cerca de 1,4 milhão de baixas, das quais aproximadamente 450 mil correspondem a soldados mortos. Já a Ucrânia teria registrado entre 525 mil e 625 mil baixas, incluindo de 125 mil a 150 mil mortos.

Os autores do estudo ressaltam que os números devem ser tratados como estimativas, já que a Rússia é acusada de subnotificar suas perdas e o governo ucraniano não divulga oficialmente o balanço de mortos e feridos. Para chegar às projeções, os pesquisadores utilizaram dados de inteligência dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outras fontes independentes.

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Avanço russo perde força

Além das perdas humanas, o relatório conclui que a campanha militar russa atravessa seu momento mais difícil desde o início da invasão. Segundo o CSIS, Moscou perdeu mais território do que conquistou nos meses de abril e maio deste ano, registrando um saldo negativo de aproximadamente 400 quilômetros quadrados — as primeiras perdas territoriais líquidas desde agosto de 2024.

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Os pesquisadores afirmam que o ritmo do avanço russo desacelerou significativamente. Em algumas áreas da linha de frente, as tropas passaram a conquistar menos de 50 metros por dia, enquanto a Ucrânia conseguiu recuperar terreno em fevereiro durante operações ofensivas no sul do país.

Outro fator apontado como favorável aos ucranianos foi a interrupção temporária do uso do sistema de internet via satélite Starlink por tropas russas, após uma decisão inesperada do empresário Elon Musk. Segundo o estudo, a medida reduziu, ainda que por pouco tempo, a intensidade dos ataques com drones e facilitou a movimentação das forças de Kiev.

Mesmo diante do elevado número de baixas, a Rússia conseguiu manter seu efetivo graças a uma série de medidas adotadas pelo presidente Vladimir Putin. Entre elas estão o primeiro recrutamento obrigatório em larga escala desde a Segunda Guerra Mundial, incentivos financeiros para novos soldados e o alistamento de condenados e pessoas endividadas em troca de benefícios judiciais.

O relatório também destaca o envio de mais de 10 mil soldados norte-coreanos entre 2024 e 2025 para ajudar Moscou na retomada da região de Kursk, parcialmente ocupada por forças ucranianas.

Ainda assim, o estudo estima que, em 2026, a Rússia esteja sofrendo entre 30 mil e 34 mil baixas por mês, número superior à capacidade de reposição, calculada em cerca de 27 mil novos recrutas mensais.

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Europa
Guerra na Ucrânia
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