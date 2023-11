Após longa espera, brasileiros resgatados de Gaza chegam ao Brasil

Os 32 brasileiros e familiares que foram resgatados da Faixa de Gaza, palco do conflito entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, estão em solo brasileiro. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou em Recife (PE) para uma parada técnica de cerca de quarenta minutos para ser reabastecida antes de seguir a Brasília, com previsão de chegada à capital federal ainda nesta noite.

O voo partiu do Cairo, no Egito, durante a manhã e fez escala em também em Las Palmas, na Espanha. Entre os passageiros estão 17 crianças, nove mulheres e seis homens.

O processo de resgate deu seus primeiros passos em 12 de outubro, cinco dias após o início do conflito, quando o governo brasileiro abrigou parte do grupo na escola Rosary Sisters, ao norte de Gaza. Na ocasião, Brasília avisou Tel Aviv de que seus cidadãos permaneciam no local, em uma tentativa de evitar bombardeios. Eles deixaram as instalações no dia 14, em um ônibus fretado pela representação brasileira em Ramala, na Cisjordânia, enquanto o restante permanecia no sul da cidade.

Segundo o Itamaraty, todos os integrantes receberam “auxílios frequentes” para a compra de “água potável, alimentos, gás, remédios”, ao passo que Lula mantinha telefonemas com autoridades dos Emirados Árabes Unidos, Israel, Palestina, Egito, França, Turquia, Irã, Catar e Conselho Europeu, em um “esforço diplomático”. Em meio ao trâmite, duas brasileiras, mãe filha, desistiram da repatriação por “motivos pessoais”, reduzindo o número de 34 para 32 solicitantes.

O grupo recebeu, enfim, a autorização para cruzar a passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito, neste domingo, após 36 dias desde a eclosão da guerra, em 7 de outubro. Finalizada a travessia, eles foram transportados em vans fretadas pela Embaixada brasileira no Egito até a cidade egípcia de Al-Arish, onde fizeram uma pausa para o almoço e para visitar a praia. O comunicado do governo indica que chegaram no Cairo à noite, tendo recebido atendimento médico e psicológico.

Os repatriados seguiram viagem nesta manhã, acompanhados por diplomatas brasileiros. Eles decolaram do Aeroporto Internacional do Cairo às 6h42 no horário de Brasília. Parte da Operação Voltando em Paz, a vinda do grupo completa 1.477 passageiros e 53 animais domésticos resgatados, com 315 horas de voo, aponta o Ministério das Relações Exteriores. Ao todo, “150 militares e 37 profissionais de saúde (13 médicos, nove psicólogos e 15 enfermeiros) se envolveram na logística”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá em Brasília os resgatados, que serão acolhidos por uma ampla operação do Governo Federal. Além do apoio psicológico, os brasileiros e palestinos terão acesso aos serviços de abrigo, à documentação e à alimentação, bem como a cuidados médicos e imunização. Eles permanecerão dois dias na capital em uma estrutura da FAB.

“Há todo um esquema de recepção. Um sistema de apoio e acolhimento em que serão oferecidos identidade, permissão de trabalho, acesso ao Sistema Único de Saúde, à rede de apoio social para refugiados, além da regularização da situação de cada um”, adiantou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, numa coletiva de imprensa neste domingo.

“Alguns brasileiros já têm destino certo porque têm familiares aqui, mas uma parcela significativa, quase metade, não tem onde ficar. O Governo Federal já preparou, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, um local onde essas pessoas ficarão acolhidas no interior de São Paulo”, acrescentou o secretário nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Augusto de Arruda Botelho.