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Israel foi alvo de ataque de mísseis iranianos neste domingo, em retaliação a um bombardeio israelense a um quartel do Hezbollah no Líbano. As IDF confirmaram a interceptação dos artefatos, enquanto o Irã adverte que futuras agressões terão respostas mais duras. A tensão na região aumenta.

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As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) relataram que o território israelense está sendo atacado por mísseis lançados pelo Irã neste domingo, 7. Segundo as IDF, o sistema de defesa identificou os artefatos e sirenes que indicam situações de ameaça foram acionadas em diferentes partes do país. A agência de notícias do governo iraniano divulgou frase de um membro do conselho militar de Mojtaba Khamenei, atual líder supremo, afirmando que a violação ao cessar-fogo contra o Líbano não seria tolerada.

No Telegram, as IDF afirmaram que estavam avaliando a situação com a cúpula militar e que aguardavam um sinal positivo para retaliar.

“As Forças de Defesa de Israel atacarão o inimigo com determinação assim que a ordem for dada”, afirmou o chefe do Estado-Maior das IDF, tenente-general Eyal Zamir.

As hostilidades ocorreram horas depois de Israel ter anunciado que atacou um quartel-general do grupo terrorista Hezbollah na região sul de Beirute, capital do Líbano.

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“O quartel-general atacado foi usado pelos terroristas da organização terrorista Hezbollah para avançar planos terroristas contra cidadãos do Estado de Israel e forças da IDF operando no sul do Líbano”, escreveu, no X, o perfil da Força Aérea israelense.

חיל-האוויר תקף מוקדם יותר היום באופן ממוקד, מפקדה בה פעלו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בדאחייה. המפקדה שהותקפה שימשה את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה”ל הפועלים בדרום לבנון. התקיפה בוצעה לאחר שמוקדם יותר היום , ארגון הטרור חיזבאללה… pic.twitter.com/TV9eFp8PdS — Israeli Air Force (@IAFsite) June 7, 2026

O primeiro alerta sobre o ataque iraniano convocava a população a se dirigir aos abrigos e permanecer em proteção até a emissão de novos informes. “É solicitado demonstrar responsabilidade e agir de acordo com as diretrizes — elas salvam vidas.”

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Na última atualização sobre o confronto, foi informado que todos os mísseis tinham sido interceptados, mas havia um lançamento adicional em curso que também seria interceptado.

No início deste mês, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou a realização de ataques contra o sul de Beirute, embora um cessar-fogo esteja em vigor entre os países desde 17 de abril.

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A ofensiva iraniana é a primeira desde que o acordo foi estabelecido.

Resposta a ataques

Do lado do Irã, a Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA) compartilhou uma declaração do conselheiro militar do líder do Irã, o general Mohsen Rezaei, confirmando que os mísseis eram uma resposta aos ataques ao território libanês.

“A República Islâmica do Irã anunciou repetidamente que não toleraria nenhuma violação do cessar-fogo ou agressão contra o Líbano. Esta noite, os agressores receberam sua resposta.”

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O post diz ainda que “qualquer nova ação será recebida com uma resposta ainda mais esmagadora e custos mais pesados”.