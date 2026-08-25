Após incêndios, tornado raro devasta vilarejo na França; veja fotos

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Um tornado de “intensidade severa” atingiu o sul da França, deixando quase 40 feridos, sendo dois em estado crítico, e danificando cerca de 300 casas no vilarejo de Pomas. Milhares de residências ficaram sem energia. O fenômeno é descrito como excepcional, somando-se à temporada de incêndios que afeta a região. Entenda o impacto.

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Um tornado de “intensidade severa” causou estragos no sul da França e deixou quase 40 feridos, informaram autoridades locais nesta terça-feira, 25, uma tragédia que se soma à temporada de incêndios que já devastou amplas porções do sudeste do país desde o início do verão europeu.

O tornado, que passou pelo departamento de Aude na segunda-feira, atingiu com mais força o vilarejo de Pomas. Cerca de 300 casas foram danificadas e, no início desta terça, mais de 7. 200 residências na região de Languedoc-Roussillon acordaram sem energia elétrica — 1. 600 delas em Aude, segundo a operadora da rede elétrica Enedis.

Dos 39 feridos, dezessete foram hospitalizados, dois deles em estado crítico.

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“Um tornado de intensidade rara atingiu Aude no fim da tarde de ontem, danificando gravemente o vilarejo de Pomas”, escreveu o ministro do Interior francês, Laurent Nunez, em sua conta no X (ex-Twitter). Já Marie-Helene Bouissac, vice-prefeita regional, descreveu o episódio como “um evento excepcional e altamente traumático”.

Nesta manhã, sob o céu limpo, telhados arrancados pela tempestade já haviam começado a ser cobertos com lonas plásticas azuis e verdes; as ruas ficaram repletas de móveis quebrados, fiação rompida e pedaços de cercas de arame arrancados pelos ventos violentos que atingiram o vilarejo e seus arredores.

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Equipes de emergência trabalharam durante toda a noite e bombeiros, incluindo uma unidade de busca com cães, continuavam a avaliação dos danos na manhã desta terça. Em um posto de controle policial, parentes e amigos dos afetados aguardavam permissão para entrar na área atingida, levando suprimentos ou oferecendo ajuda.

“As operações de busca e inspeção ainda estão em andamento, envolvendo 75 bombeiros apoiados por equipes de reforço especializadas”, informou a prefeitura.

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Tornados não são excepcionais na França, que registra algumas dezenas deles todos os anos, segundo o serviço meteorológico Météo-France. Suas intensidades, no entanto, são variadas — e eventos como o da segunda-feira são mais raros.