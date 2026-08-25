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Após incêndios, tornado raro devasta vilarejo na França; veja fotos

Quase 40 pessoas ficaram feridas e 300 casas foram destruídas com a passagem de ventos de 'intensidade severa' pelo sul do país

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 09h19 | Atualizado em 25 ago 2026, 09h37
Quatro mulheres removem escombros de uma casa destruída, sob céu azul. Uma mulher de boné e luvas levanta uma cadeira. Outra, de camiseta estampada, caminha entre os destroços. Uma terceira, de regata preta e calça rosa, move uma tela de TV. A quarta, de regata preta, agacha-se para pegar algo no chão. O cenário é de devastação, com pedaços de madeira, metal e isolamento espalhados. Ao fundo, uma parede branca parcialmente danificada.
Pessoas limpam os escombros de uma casa danificada após um tornado em Pomas, no sudoeste da França. 25/08/2026 -  (IDRISS BIGOU-GILLES/AFP)
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Um tornado de “intensidade severa” causou estragos no sul da França e deixou quase 40 feridos, informaram autoridades locais nesta terça-feira, 25, uma tragédia que se soma à temporada de incêndios que já devastou amplas porções do sudeste do país desde o início do verão europeu.

O tornado, que passou pelo departamento de Aude na segunda-feira, atingiu com mais força o vilarejo de Pomas. Cerca de 300 casas foram danificadas e, no início desta terça, mais de 7. 200 residências na região de Languedoc-Roussillon acordaram sem energia elétrica — 1. 600 delas em Aude, segundo a operadora da rede elétrica Enedis.

Dos 39 feridos, dezessete foram hospitalizados, dois deles em estado crítico.

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Grupo de sete pessoas, a maioria mulheres, em meio a escombros de casas destruídas, recolhendo pertences e limpando a área sob céu claro
Pessoas limpam os escombros de uma casa danificada após um tornado em Pomas, no sudoeste da França. 25/08/2026 – (IDRISS BIGOU-GILLES/AFP)
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“Um tornado de intensidade rara atingiu Aude no fim da tarde de ontem, danificando gravemente o vilarejo de Pomas”, escreveu o ministro do Interior francês, Laurent Nunez, em sua conta no X (ex-Twitter). Já Marie-Helene Bouissac, vice-prefeita regional, descreveu o episódio como “um evento excepcional e altamente traumático”.

Nesta manhã, sob o céu limpo, telhados arrancados pela tempestade já haviam começado a ser cobertos com lonas plásticas azuis e verdes; as ruas ficaram repletas de móveis quebrados, fiação rompida e pedaços de cercas de arame arrancados pelos ventos violentos que atingiram o vilarejo e seus arredores.

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Interior de uma casa destruída, com o telhado desabado expondo a estrutura de madeira e o céu azul. Tijolos, escombros e móveis revirados cobrem o chão, incluindo uma mesa coberta e um sofá escuro. Uma bancada de cozinha branca com objetos espalhados e uma porta cinza ao fundo completam a cena de devastação
Casa danificada após um tornado em Pomas, no sudoeste da França. 25/08/2026 – (IDRISS BIGOU-GILLES/AFP)
Duas casas com telhados destruídos e escombros espalhados pelo chão, indicando danos por desastre natural. A casa da esquerda é marrom-avermelhada com porta de garagem preta, e a da direita é cinza-claro com janelas e portas escuras. O céu está parcialmente nublado
Casas danificadas após um tornado em Pomas, no sudoeste da França. 25/08/2026 – (IDRISS BIGOU-GILLES/AFP)
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Equipes de emergência trabalharam durante toda a noite e bombeiros, incluindo uma unidade de busca com cães, continuavam a avaliação dos danos na manhã desta terça. Em um posto de controle policial, parentes e amigos dos afetados aguardavam permissão para entrar na área atingida, levando suprimentos ou oferecendo ajuda.

“As operações de busca e inspeção ainda estão em andamento, envolvendo 75 bombeiros apoiados por equipes de reforço especializadas”, informou a prefeitura.

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Tornados não são excepcionais na França, que registra algumas dezenas deles todos os anos, segundo o serviço meteorológico Météo-France. Suas intensidades, no entanto, são variadas — e eventos como o da segunda-feira são mais raros.

Casa branca com telhado parcialmente destruído, telhas quebradas e expostas. Um carro branco está na garagem, com escombros de madeira e metal ao redor. Um trabalhador de colete laranja está próximo ao carro. Arbustos verdes e árvores altas em primeiro plano, com montanhas ao fundo sob céu claro
Casa danificada após um tornado em Pomas, no sudoeste da França. 25/08/2026 – (IDRISS BIGOU-GILLES/AFP)
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