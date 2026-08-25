Após incêndios, tornado raro devasta vilarejo na França; veja fotos
Quase 40 pessoas ficaram feridas e 300 casas foram destruídas com a passagem de ventos de 'intensidade severa' pelo sul do país
Um tornado de “intensidade severa” causou estragos no sul da França e deixou quase 40 feridos, informaram autoridades locais nesta terça-feira, 25, uma tragédia que se soma à temporada de incêndios que já devastou amplas porções do sudeste do país desde o início do verão europeu.
O tornado, que passou pelo departamento de Aude na segunda-feira, atingiu com mais força o vilarejo de Pomas. Cerca de 300 casas foram danificadas e, no início desta terça, mais de 7. 200 residências na região de Languedoc-Roussillon acordaram sem energia elétrica — 1. 600 delas em Aude, segundo a operadora da rede elétrica Enedis.
Dos 39 feridos, dezessete foram hospitalizados, dois deles em estado crítico.
“Um tornado de intensidade rara atingiu Aude no fim da tarde de ontem, danificando gravemente o vilarejo de Pomas”, escreveu o ministro do Interior francês, Laurent Nunez, em sua conta no X (ex-Twitter). Já Marie-Helene Bouissac, vice-prefeita regional, descreveu o episódio como “um evento excepcional e altamente traumático”.
Nesta manhã, sob o céu limpo, telhados arrancados pela tempestade já haviam começado a ser cobertos com lonas plásticas azuis e verdes; as ruas ficaram repletas de móveis quebrados, fiação rompida e pedaços de cercas de arame arrancados pelos ventos violentos que atingiram o vilarejo e seus arredores.
Equipes de emergência trabalharam durante toda a noite e bombeiros, incluindo uma unidade de busca com cães, continuavam a avaliação dos danos na manhã desta terça. Em um posto de controle policial, parentes e amigos dos afetados aguardavam permissão para entrar na área atingida, levando suprimentos ou oferecendo ajuda.
“As operações de busca e inspeção ainda estão em andamento, envolvendo 75 bombeiros apoiados por equipes de reforço especializadas”, informou a prefeitura.
Tornados não são excepcionais na França, que registra algumas dezenas deles todos os anos, segundo o serviço meteorológico Météo-France. Suas intensidades, no entanto, são variadas — e eventos como o da segunda-feira são mais raros.