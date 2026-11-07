Após impeachment e prisão, ex-presidente do Paraguai enfrenta audiência sobre Banco Ueno

O ex-presidente do Paraguai, Santiago Peña, e o ex-presidente do Banco Central (BCP), Carlos Carvallo, devem comparecer ao Ministério Público do país neste sábado, 7, para uma audiência preliminar relacionada à investigação do escândalo do Banco Ueno.

Segundo o jornal paraguaio La Nacion, Peña se apresenta ao órgão às 11h30, enquanto Carvallo tem audiência marcada para as 15h30. Ambos estão sujeitos a um mandado de prisão expedido pelo Ministério Público na sexta-feira, no âmbito das investigações do esquema bancário que deixou milhares de pessoas sem acesso às suas contas no país.

A investigação busca esclarecer as supostas responsabilidades de funcionários atuais e antigos nas operações do Banco Ueno, os mecanismos de supervisão do sistema financeiro e a alocação de recursos públicos na instituição.

Ex-sócio da holding que controlava o banco, Peña renunciou à presidência na quinta-feira, mas sua saída voluntária não foi aceita pelo Congresso Nacional. Ao invés disso, o senado prosseguiu com o processo de impeachment, e votou pela destituição do político na sexta-feira, por má conduta no cargo. Após a decisão, o vice-presidente Pedro Alliana assumiu a Presidência da República.

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Horas depois do anúncio, Peña foi formalmente indiciado e preso pelo MP. A audiência agendada para este sábado deve marcar as primeiras declarações oficiais sobre o caso, determinando se Peña e o ex-presidente do banco central paraguaio prestarão depoimento ou se recusarão a fazê-lo.

A crise no país

A turbulência começou após o Banco Central do Paraguai intervir no Ueno Bank, instituição do Grupo Vázquez, diante de problemas de solvência e da insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações. Segundo as investigações, a situação estaria relacionada, entre outros fatores, a empréstimos concedidos a empresas ligadas ao próprio grupo controlador.

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O banco, que atendia cerca de 3 milhões de clientes e administrava aproximadamente 850 milhões de dólares em recursos públicos, incluindo depósitos de fundos previdenciários, teve suas operações suspensas. A medida deixou correntistas sem acesso imediato ao dinheiro e provocou protestos em Assunção, capital do país. O governo anunciou que parte dos depósitos seria devolvida por meio do Fundo de Garantia de Depósitos.

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A crise também atingiu diretamente o Executivo por causa da ligação anterior de Peña com o grupo controlador da instituição. O presidente havia sido acionista da holding até março de 2025. Parlamentares da oposição o acusaram de conflito de interesses, de favorecer o banco por meio de decisões regulatórias e de concentrar recursos previdenciários na instituição. Também questionaram a atuação do Banco Central diante dos problemas financeiros.