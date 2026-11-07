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Após impeachment e prisão, ex-presidente do Paraguai enfrenta audiência sobre Banco Ueno

Santiago Peña deve se apresentar ao Ministério Público do país na manhã deste sábado

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 nov 2026, 09h55 | Atualizado em 7 nov 2026, 10h06
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos curtos, terno escuro, camisa branca e gravata azul-petróleo estampada, olhando para a direita com expressão séria, em fundo azul e roxo desfocado
Santiago Peña, ex-presidente do Paraguai (Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images)
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O ex-presidente do Paraguai, Santiago Peña, e o ex-presidente do Banco Central (BCP), Carlos Carvallo, devem comparecer ao Ministério Público do país neste sábado, 7, para uma audiência preliminar relacionada à investigação do escândalo do Banco Ueno.

Segundo o jornal paraguaio La Nacion, Peña se apresenta ao órgão às 11h30, enquanto Carvallo tem audiência marcada para as 15h30. Ambos estão sujeitos a um mandado de prisão expedido pelo Ministério Público na sexta-feira, no âmbito das investigações do esquema bancário que deixou milhares de pessoas sem acesso às suas contas no país.

A investigação busca esclarecer as supostas responsabilidades de funcionários atuais e antigos nas operações do Banco Ueno, os mecanismos de supervisão do sistema financeiro e a alocação de recursos públicos na instituição.

Ex-sócio da holding que controlava o banco, Peña renunciou à presidência na quinta-feira, mas sua saída voluntária não foi aceita pelo Congresso Nacional. Ao invés disso, o senado prosseguiu com o processo de impeachment, e votou pela destituição do político na sexta-feira, por má conduta no cargo. Após a decisão, o vice-presidente Pedro Alliana assumiu a Presidência da República.

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Horas depois do anúncio, Peña foi formalmente indiciado e preso pelo MP. A audiência agendada para este sábado deve marcar as primeiras declarações oficiais sobre o caso, determinando se Peña e o ex-presidente do banco central paraguaio prestarão depoimento ou se recusarão a fazê-lo.

A crise no país

A turbulência começou após o Banco Central do Paraguai intervir no Ueno Bank, instituição do Grupo Vázquez, diante de problemas de solvência e da insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações. Segundo as investigações, a situação estaria relacionada, entre outros fatores, a empréstimos concedidos a empresas ligadas ao próprio grupo controlador.

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O banco, que atendia cerca de 3 milhões de clientes e administrava aproximadamente 850 milhões de dólares em recursos públicos, incluindo depósitos de fundos previdenciários, teve suas operações suspensas. A medida deixou correntistas sem acesso imediato ao dinheiro e provocou protestos em Assunção, capital do país. O governo anunciou que parte dos depósitos seria devolvida por meio do Fundo de Garantia de Depósitos.

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A crise também atingiu diretamente o Executivo por causa da ligação anterior de Peña com o grupo controlador da instituição. O presidente havia sido acionista da holding até março de 2025. Parlamentares da oposição o acusaram de conflito de interesses, de favorecer o banco por meio de decisões regulatórias e de concentrar recursos previdenciários na instituição. Também questionaram a atuação do Banco Central diante dos problemas financeiros.

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