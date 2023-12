Após fim de cessar-fogo, Israel divulga mapa com rotas de fuga em Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disponibilizaram em seu site um mapa com as zonas seguras para os civis deixarem a Faixa de Gaza nesta sexta-feira, dia 1°, após o fim de um cessar-fogo.

“O mapa publicado divide o território de Gaza em zonas de acordo com áreas reconhecíveis. Isso permite que os moradores de Gaza se orientem e saiam de lugares específicos para sua segurança, se necessário”, disse o comunicado.

+ Israel acusa Hamas de violar cessar-fogo e retoma bombardeios em Gaza

Na quinta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que a nova fase das investidas não repita os números de mortes de civis apresentados na primeira parte dos ataques.

Continua após a publicidade

A autoridade americana revelou que medidas claras para minimizar as vítimas tinham sido estabelecidas junto aos israelenses, apesar de não especificar quais seriam essas ações.

Fim do cessar-fogo

Depois de as partes não chegarem a um consenso para extensão do cessar-fogo, Israel retomou ainda nesta sexta-feira as ofensivas em Gaza com a justificativa de que os militantes do Hamas teriam quebrado o acordo. As forças israelenses afirmaram que o grupo extremista violou o cessar-fogo ao lançar um foguete contra o seu território pouco antes do fim da trégua.

Em contrapartida, o Hamas acusa Israel de ter “recusado todas as ofertas” para prolongar o cessar-fogo na Faixa de Gaza por meio de negociações. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou a afirmação, qualificando-a como “propaganda”.

Continua após a publicidade

+ Hamas diz que Israel ‘recusou ofertas’ para estender trégua; Tel Aviv nega

A pausa no conflito durou sete dias e permitiu que 110 reféns do Hamas, incluindo 80 israelenses, fossem libertados, em troca da soltura de 240 presos palestinos em Israel. O Catar, que mediou o acordo, afirmou que segue trabalhando por um novo tratado de paz.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que tem a administração controlada pelo Hamas, 32 pessoas morreram desde o retorno dos ataques aéreos no enclave

Continua após a publicidade