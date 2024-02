Após entraves, UE aprova financiamento de 50 bilhões de euros à Ucrânia

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou nesta quinta-feira, dia 1º, que a União Europeia conseguiu fechar um acordo para aprovar um novo pacote de financiamento para a Ucrânia, em guerra contra a Rússia. O montante da remessa é de 50 bilhões de euros (R$ 267,34 bilhões, na cotação de hoje).

“Todos os 27 líderes concordaram”, escreveu ele no X, antigo Twitter, acrescentando que “isto garante um financiamento constante, previsível e de longo prazo para a Ucrânia”.

+ Climão entre Zelensky e Orbán evidencia posição enfraquecida da Ucrânia

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, comemorou a decisão.

“Os países membros da UE mostram mais uma vez a sua solidariedade e unidade nas ações ao povo ucraniano para resistir à guerra”, publicou ele no X.

O acordo não chegou, porém, sem entraves. Os pagamentos provenientes do orçamento partilhado da União Europeia necessitam do apoio unânime de todos os Estados-membros para serem aprovados. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, havia vetado uma nova rodada de financiamento ao governo ucraniano durante uma cúpula do bloco em dezembro e, desde então, os outros líderes europeus têm se esforçado para trazê-lo a bordo com um acordo.

+ UE tem ‘Plano B’ se a Hungria vetar ajuda de bilhões de euros à Ucrânia

O anúncio de Michel ocorre justamente depois dos políticos mais influentes do bloco se terem reunido, nesta manhã, com Orbán, e indica que eles conseguiram convencer o líder húngaro.

We have a deal. #Unity

All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.

This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.

EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024