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Após enchentes devastadoras, nova avalanche deixa ao menos quatro mortos no Nepal

Apesar de condições meteorológicas adversas, socorristas retomaram buscas por desaparecidos nesta segunda-feira

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 10h07
Montanha Himlung, no Nepal.
Montanha Himlung, no Nepal. (Education Images/Universal Images Group/Getty Images)
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Pelo menos quatro pessoas morreram e 14 estão desaparecidas após uma avalanche atingir o acampamento-base da montanha Himlung, no Nepal, no domingo, 27. Apesar de condições meteorológicas adversas, os socorristas retomaram as buscas nesta segunda-feira, 28.

A avalanche atingiu o acampamento pela manhã, quando trabalhadores se preparavam para a chegada de montanhistas estrangeiros que escalariam o Himlung durante a temporada de outono, iniciada neste mês. A montanha, com mais de 7.100 metros de altitude, fica no centro-norte do país, próxima à fronteira com o Tibete, território autônomo na China.

Segundo Tul Sing Gurung, presidente da Associação Nacional de Guias de Montanha do Nepal, uma equipe de oito guias participa das operações de busca. Dez pessoas já foram resgatadas com vida.

O desastre ocorreu em meio a fortes chuvas que atingiram o distrito de Manang, onde fica o Himlung. Autoridades locais também registraram inundações e deslizamentos de terra durante o fim de semana. No domingo, o governo nepalês havia emitido alertas para condições meteorológicas severas em diferentes regiões do país.

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O montanhista Mingma G Sherpa, que dirige as operações de busca, afirmou que o mau tempo dificultou a chegada das equipes ao local.

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“Poderíamos ter salvado vidas, mas, devido ao mau tempo, chegamos ao local do acidente na noite de domingo”, escreveu ele no Facebook.

Helicópteros foram usados para retirar os sobreviventes da montanha. Os corpos das primeiras vítimas encontradas foram transportados por via aérea para o aeroporto de Katmandu e levados para o Hospital Universitário Tribhuvan.

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Enchentes devastadoras

O novo desastre ocorre pouco mais de um mês depois das enchentes devastadoras que atingiram o Nepal em agosto. A tragédia, ocorrida devido ao colapso de uma geleira do Himalaia na fronteira com o Tibete, resultou em ao menos 1.446 mortos e mais de 6.000 desaparecidos nos dois países.

Entre os desaparecidos estão centenas de estrangeiros que viajaram para fazer trilhas no Himalaia, assim como peregrinos hindus em uma jornada espiritual no monte sagrado Kailash, no Tibete.

O colapso de uma geleira no Himalaia, que desencadeou as inundações repentinas e fatais, ocorreu após um período de calor excepcional na região. Uma recente análise de dados meteorológicos indica que a área atingiu temperaturas sem precedentes para o fim de agosto, levantando novas hipóteses sobre a possível influência das mudanças climáticas no desastre.

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Após a tragédia, o porta-voz do ministério de Relações Exteriores do Nepal, Lok Bahadur Chhetri, afirmou a jornalistas que os esforços de reconstrução do país custarão aproximadamente US$ 4,78 bilhões (R$ 24,4 bilhões)

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