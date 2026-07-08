Após dizer que trégua ‘acabou’, Trump faz nova ameaça ao Irã

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Donald Trump alerta para um ataque “com força” ao Irã nesta noite, declarando o fim da trégua e chamando o país de “escória” e “malucos”. A escalada segue trocas de ataques e a retomada de sanções americanas, elevando os preços do petróleo. Apesar da retórica dura, Trump não descarta futuras negociações.

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O presidente americano, Donald Trump, alertou nesta quarta-feira, 8, que os militares dos Estados Unidos atacariam o Irã com força esta noite, após ter declarado anteriormente, durante uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Ancara, o fim da trégua de Washington com Teerã.

“Vamos atacá-los com força esta noite”, disse ele antes de se reunir com seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, acrescentando: “Eles violam o acordo todos os dias”.

Trégua ‘acabou’

Mais cedo nesta quarta, Trump havia afirmado que a trégua no Oriente Médio “acabou” após uma troca de ataques entre as forças americanas e as tropas iranianas nos dois dias anteriores.

O ocupante do Salão Oval chamou a república islâmica de “escória” e um país governado por “malucos” depois que Teerã respondeu a bombardeios americanos com ataques contra bases dos Estados Unidos no Golfo — de acordo com Washington, seus disparos foram motivados por investidas iranianas no Estreito de Ormuz na segunda-feira. Os preços do petróleo dispararam imediatamente 5% após as declarações do mandatário americano.

“No que me diz respeito, acabou”, declarou Trump durante a reunião de cúpula da Otan, ao ser questionado se a trégua com o Irã ainda estava em vigor. “É apenas uma perda de tempo lidar com eles”, acrescentou. “Eles são escória, são pessoas doentes, são liderados por pessoas doentes, e são pessoas perversas e violentas. E se tivessem uma arma nuclear, eles a usariam.”

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‘Tem alguma coisa errada com eles, são malucos’

O presidente americano acusou ainda o Irã de distorcer repetidamente o que foi acordado na trégua assinada entre Washington e Teerã em 17 de junho. “Todos concordaram, nada de arma nuclear. Nós fizemos um acordo. Eles saem, fazem piada com a imprensa, dizem que nunca falamos sobre isso. Tem alguma coisa errada com eles, são malucos”, acrescentou Trump.

Ele deixou o futuro em aberto, porém, afirmando que as negociações com Teerã podem continuar.

“Vou falar com nossos negociadores. Eles querem negociar. São boas pessoas — Steve Witkoff, Jared Kushner —, mas precisam me dar um retorno”, comentou.

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Retomada das hostilidades no Oriente Médio

Os Estados Unidos bombardearam novamente o Irã e restabeleceram as sanções ao seu petróleo na terça, após ataques a navios comerciais no Estreito de Ormuz, tudo enquanto Teerã e Washington negociam o fim da guerra no Oriente Médio.

“Os ataques dos Estados Unidos são uma resposta às agressões iranianas contra três navios comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz”, afirmou o Comando dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) no X.

A resposta militar de Washington veio algumas horas depois da revogação de uma isenção temporária de sanções sobre o petróleo iraniano e após os ataques a três petroleiros, entre eles um navio catariano que transportava gás natural liquefeito, no Estreito de Ormuz, segundo monitores marítimos e o Catar.