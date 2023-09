Após discurso na ONU, Lula tem reuniões com Biden e Zelensky nesta quarta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue com agenda cheia em Nova York nesta quarta-feira, 20. Depois de seu discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas na terça, onde cobrou ação dos países ricos contra a desigualdade e pediu reformas no Conselho de Segurança da ONU, o petista se encontra hoje, em Nova York, com o presidente americano, Joe Biden, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A reunião com Biden está marcada para as 14h do horário de Brasília e deve tratar de temas como o meio ambiente e a iniciativa conjunta de Brasil e Estados Unidos em prol do ‘trabalho decente’. A conversa com Zelensky, agendada após uma série de desencontros durante a cúpula do G20, no Japão, acontece às 17h e será o primeiro encontro entre os dois líderes. Em seu discurso na ONU, Lula evitou condenar diretamente a Rússia pela guerra, optando por criticar uma ‘incapacidade coletiva’ da comunidade internacional em solucionar o conflito.

O governante brasileiro ainda tem reuniões marcadas com o presidente da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, e o presidente do Paraguai, Santiago Peña, antes de seu retorno ao Brasil, agendado para as 22h do horário de Brasília.