Após desaparecimento de avião, Malauí confirma morte de vice-presidente

Lazarus Chakwera, o presidente do Malauí, nação no sudeste da África, confirmou nesta terça-feira, 11, a morte de Saulos Chilima, seu vice-presidente. O avião onde ele viajava na véspera, junto a outros nove passageiros, foi encontrado “completamente destruído”, horas depois de ser tido como desaparecido. Não houve sobreviventes no acidente.

Em discurso à nação, Chakwera afirmou que a aeronave não chegou ao Aeroporto Internacional de Mzuzu, a cerca de 380 km da capital Lilongwe, como deveria. Segundo ele, os destroços do avião foram localizados perto de uma colina na floresta de Chikangawa, no norte do país.

“A operação de busca e resgate que ordenei para encontrar o avião desaparecido que transportava nosso vice-presidente e outras nove pessoas foi concluída. O avião foi encontrado. E estou profundamente triste e lamento informar que isso se tornou uma tragédia terrível”, disse Chakwera, acrescentando que a aeronave estava “completamente destruída”.

O presidente do Malauí descreveu Chilima como “um bom homem, um pai e marido dedicado, (e) um cidadão patriótico que serviu o seu país com distinção”, e também lamentou a perda dos demais passageiros a bordo. Chakwera também contou que ele próprio já tinha viajado no mesmo avião, sublinhando a natureza trágica do incidente que ocorreu “apesar do histórico da aeronave e da experiência da tripulação”.

O que aconteceu

Na noite de segunda-feira, autoridades de controle de tráfego aéreo desaconselharam o piloto do avião oficial a aterrissar, recomendando que ele regressasse à capital devido às más condições climáticas e falta de visibilidade. Pouco depois, a aeronave saiu do radar e foi iniciada uma operação de busca.

As Forças de Defesa do Malauí disseram ter mobilizado drones e pelo menos 200 soldados para procurar o avião na reserva florestal de Chikangawa, local dos últimos sinais do seu paradeiro. O comandante Valentino Phiri disse que as operações de resgate foram atrasadas devido à névoa e chuva.

Quem era o vice-presidente do Malauí

Chilima, 51 anos, regressou ao seu país no dia 6 de junho depois de participar da Cúpula Coreia-África, em Seul, na semana passada. Ele já havia sido vice do ex-presidente Peter Mutharika, entre 2014 e 2019, antes de ser empossado no mesmo cargo pela segunda vez em 2020.

Economista, Chilima também havia sido CEO da empresa de telecomunicações Airtel Malawi, tornando-se o primeiro malauiano a chefiar a companhia. Ele deixou sua esposa, Mary, e dois filhos.