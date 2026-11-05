🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

Após derrota nas urnas, republicanos pressionam Trump a mudar de rumo

Aliados responsabilizam presidente americano pela vitória democrata e citam guerra no Irã, inflação e tarifas entre as causas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 11h28
O presidente dos EUA, Donald Trump.
O presidente dos EUA, Donald Trump.  (Kevin Dietsch/Getty Images)
Continua após publicidade
Após derrota nas urnas, republicanos pressionam Trump a mudar de rumo Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta pressão de integrantes de seu próprio partido para mudar os rumos do governo após a derrota republicana nas eleições de meio de mandato, realizadas na terça-feira, 3. 

Com a perda do controle das duas Casas do Congresso para os democratas, aliados e estrategistas do partido Republicano pedem uma reorganização da equipe da Casa Branca e a revisão de políticas que consideram responsáveis pelo desgaste nas urnas, entre elas a guerra contra o Irã e as tarifas de importação, segundo a agência de notícias Reuters.

O estrategista republicano John Feehery classificou o resultado como um “grande desastre” para o presidente e defendeu mudanças em sua equipe. “Ele precisa limpar a casa”, disse. “A cada dia a partir de agora, ele está se tornando cada vez mais enfraquecido.”

“A culpa é dele. Não é de mais ninguém. É uma rejeição total e completa ao presidente Trump”, afirmou Bill Miller, lobista republicano do Texas, à emissora BBC. “Isto é um desastre de proporções inimagináveis. Ninguém previu que isso aconteceria”, acrescentou.

Siga

O deputado republicano Don Bacon também responsabilizou o presidente. Em declaração à agência de notícias AFP, ele citou os preços dos combustíveis, as tarifas comerciais, a relação com aliados internacionais e a aproximação com Vladimir Putin . “Ninguém na Casa Branca está disposto a dizer a verdade ao presidente”, afirmou.

Continua após a publicidade

+ Capa da revista ‘Time’ sugere que eleições nos EUA calaram a boca de Trump

Apesar das cobranças, Trump deu poucos sinais de que pretende mudar sua postura. Em entrevista à emissora Fox News na noite da eleição, o presidente disse não considerar o resultado uma derrota pessoal. “Não vejo isso como um golpe contra mim”, afirmou.

Guerra no Irã e custo de vida pesam na derrota

Continua após a publicidade

A guerra contra o Irã, iniciada em fevereiro após ataques dos Estados Unidos e de Israel, aparece entre os principais fatores apontados para o resultado das eleições. O conflito elevou a preocupação com os preços dos combustíveis e agravou a insatisfação com o custo de vida.

O vice-presidente J.D. Vance atribuiu à guerra a derrota republicana. “A razão pela qual perdemos foi a guerra”, escreveu no X. Mais tarde, Trump admitiu que a avaliação era “em grande parte verdadeira”.

Jovens e latinos se afastam do partido

Continua após a publicidade

A votação também indicou um recuo republicano entre grupos que haviam ampliado o apoio a Trump em 2024. Estimativas citadas pelo New York Times apontam uma mudança superior a 30 pontos percentuais entre os eleitores jovens em relação à eleição presidencial, especialmente entre homens.

O voto latino também apresentou uma reversão. Depois de alcançar em 2024 seu melhor desempenho histórico entre esses eleitores, os republicanos perderam parte desse apoio. Vanessa Cárdenas, diretora-executiva da organização America’s Voice, afirmou à AFP que as ações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) contra imigrantes, inclusive pessoas em situação regular, contribuíram para afastar eleitores latinos.

Trump minimizou o resultado. “Meu nome não estava na cédula e, se estivesse, teríamos vencido com uma vitória esmagadora!”, escreveu na Truth Social. Em entrevistas à Fox News e ao New York Times, o presidente americano disse que aceitaria os resultados e lembrou que o partido do presidente costuma perder espaço nas eleições de meio de mandato. Desde 1934, a legenda que ocupa a Casa Branca só conseguiu ganhar cadeiras em três dessas disputas.

Continua após a publicidade

Futuro dos republicanos

A perda das duas Casas do Congresso deve dificultar a agenda de Trump na segunda metade do mandato. Com os democratas no comando do Legislativo, o presidente terá de enfrentar uma oposição fortalecida, capaz de bloquear propostas e ampliar a fiscalização sobre seu governo.

O resultado também antecipa a disputa pela sucessão em 2028. Nomes como J.D. Vance, Marco Rubio e Ted Cruz já aparecem nas conversas sobre possíveis candidatos.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Eleições nos Estados Unidos
Estados Unidos
Partido Republicano
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).