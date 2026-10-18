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Após deixar o hospital, Papa Leão XIV conduz oração no Vaticano

Pontífice recebeu alta no sábado (17), quatro dias após operação para remover parte do pulmão direito

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 09h39 | Atualizado em 19 out 2026, 12h04
O Papa Leão XIV, vestindo branco e óculos, acena com a mão direita de uma janela aberta, atrás de um púlpito transparente com microfone. Uma tapeçaria vermelha com bordas brancas decora a sacada abaixo.
O Papa Leão XIV após alta hospitalar  (Matteo Pernaselci - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)
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O papa Leão XIV fez sua primeira aparição pública neste domingo, 18, desde que passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no pulmão direito. Da janela de seu apartamento, no Palácio Apostólico do Vaticano, o pontífice conduziu a oração do Angelus, agradeceu pelas mensagens e orações recebidas durante a internação e afirmou que retomará suas atividades gradualmente.

Aos 71 anos, Leão XIV recebeu alta no sábado, 17, do Hospital Gemelli, em Roma, quatro dias após a operação para remover o lobo inferior do pulmão direito. Durante a aparição, o papa falou com voz firme e clara aos peregrinos reunidos na Praça de São Pedro. Ao surgir na janela, foi recebido por gritos de “Viva il papa!” (“Viva o papa!”, em italiano).

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O papa agradeceu às pessoas que rezaram por sua recuperação e afirmou ter sentido o apoio recebido nos últimos dias. “Gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm rezado por mim nestes dias. Senti realmente o apoio de vocês, obrigado”, declarou.

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O pontífice também agradeceu aos médicos, enfermeiros e demais profissionais do Hospital Gemelli. Segundo ele, a experiência o aproximou da realidade de quem enfrenta doenças e condições de enfermidade. Ao final, afirmou que, superada a fase delicada, pretende retomar gradualmente suas atividades, com a ajuda de Deus e das orações dos fiéis.

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Durante a oração, Leão XIV também pediu aos peregrinos que deixassem de lado ambições egoístas e servissem a Deus sem fazer concessões.

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Qual é o estado de saúde do pontífice?

Em comunicado divulgado no sábado, o diretor da Direção de Saúde e Higiene do Vaticano, Luigi Carbone, e o chefe da equipe de cirurgia torácica responsável pela operação, Stefano Margaritora, informaram que os resultados dos exames e a avaliação clínica permitiram a alta hospitalar.

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Os médicos afirmaram que a cirurgia foi concluída com sucesso e sem complicações. Até o momento, porém, não divulgaram o tamanho do tumor nem informaram se a doença atingiu os linfonodos próximos, informações relevantes para determinar o prognóstico.

A viagem à América do Sul está mantida?

A Santa informou que os preparativos para a viagem de Leão XIV ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, prevista para o período de 6 a 17 de novembro, continuam em andamento. A programação é considerada uma das mais intensas organizadas para um pontífice em décadas.

Na sexta-feira, 16, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, afirmou que o papa poderá precisar ajustar o ritmo da agenda de acordo com as condições de saúde. A declaração foi feita um dia antes da alta hospitalar. O Vaticano também havia divulgado as primeiras imagens do pontífice após a cirurgia, nas quais ele aparecia celebrando uma missa e em pé, sem auxílio.

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