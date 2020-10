Após debate, campanha de Biden vende 15.000 mata-moscas

Em um debate morno entre o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e a senadora Kamala Harris na quarta-feira 7, uma mosca ganhou as redes sociais ao pousar na cabeça do republicano. A campanha do ex-vice-presidente Joe Biden, por sua vez, não poupou tempo, e já começou a vender mata-moscas personalizados. Nesta quinta-feira, 8, a peça já ficou fora de estoque.

Custando apenas 10 dólares, o mata-moscas vem com a frase “A verdade sobre as moscas”, em alusão a outra expressão “a verdade sobre as mentiras”. Já Biden, em sua conta no Twitter e fazendo um trocadilho com a palavra fly, que significar “mosca” e “voar”, pediu que seus seguidores doassem para a campanha.

À emisorra de televisão NBC News, a campanha do ex-vice-presidente disse que nas primeiras horas depois do debate, foram 15.000 mata-moscas vendidos. Nesta quinta, o estoque estava esgotado.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

A mosca ficou pousada na cabeça do vice-presidente por cerca de dois minutos, o que foi o suficiente para a situação entrar nos mais comentados do Twitter. Também não demorou muito para que o trecho do debate aparecesse na internet.

A fly lands on Vice President Pence during #VPDebate. pic.twitter.com/i0O2K6N9Yy — CSPAN (@cspan) October 8, 2020