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Após crise diplomática com Brasil, Trump mira embaixada da França

Segundo jornal francês, Washington ameaça barrar novo embaixador em represália a críticas de Paris na ONU

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 15h23 | Atualizado em 5 ago 2026, 15h44
Donald Trump e Emmanuel Macron, ambos de terno azul-marinho, apertam as mãos em frente a bandeiras dos EUA e da União Europeia, com o logo do G7 ao fundo EVIAN-LES-BAINS, FRANCE - JUNE 15: U.S. President Donald Trump and French President Emmanuel Macron meet for a bilateral meeting at Hotel Royal Evian on June 15, 2026 in Évian-les-Bains, France. Leaders from the Group of 7 (G7) countries convened in Evian, France, near the Swiss border, for their annual summit to discuss challenges to peace and security for Ukraine and Europe, the situation in the Middle East, and other geopolitical issues. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)
O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente francês, Emmanuel Macron, fazem encontro bilateral às margens da cúpula do G7 em Evian, França. 15/06/2026 - (Anna Moneymaker/Getty Images)
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A pressão diplomática exercida pelo governo de Donald Trump sobre o Brasil também se estende pela Europa. Segundo o jornal francês Le Figaro, os Estados Unidos ameaçam bloquear a nomeação do novo embaixador da França em Washington, Aurélien Lechevallier, como forma de retaliação às críticas feitas pela diplomacia francesa contra a posição americana no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.

A informação, divulgada nesta quarta-feira, 5, surge um dia após Washington revogar o visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti, em mais um capítulo da crise entre os dois países. Embora os casos tenham motivações distintas, ambos sinalizam a estratégia da Casa Branca de utilizar instrumentos diplomáticos para pressionar governos considerados hostis à política externa americana.

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Figaro, Lechevallier deveria assumir a embaixada francesa em setembro, mas o Departamento de Estado americano ainda não concedeu o agrément — o aval diplomático indispensável para que um embaixador tome posse no país anfitrião.

O impasse teria sido provocado por uma manifestação da representação francesa em Genebra que criticou a decisão dos Estados Unidos de se opor à renovação do mandato de Volker Türk, alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Na ocasião, diplomatas franceses afirmaram que Washington deixou de ser um “farol dos direitos humanos” e passou a se alinhar a países como Rússia, Coreia do Norte e Nicarágua.

Segundo o jornal, autoridades americanas classificaram a declaração como “irresponsável”, “desrespeitosa” e “arrogante”, o que levou ao congelamento, ao menos temporário, da nomeação do diplomata francês.

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As polêmicas medidas de Donald Trump

Atritos

O episódio é apenas o mais recente de uma série de atritos entre Paris e Washington, que nos últimos meses divergiram sobre direitos humanos, tarifas comerciais, segurança no Oriente Médio, Groenlândia e supostas interferências em processos eleitorais europeus. Em um desses episódios, a delegação americana chegou a deixar uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas durante um discurso da França.

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Os jornais franceses Le Figaro e Le Monde também destacaram a recente decisão de Washington de revogar o visto de Viotti. Segundo as publicações, a medida contra a embaixadora brasileira representa uma rara demonstração de pressão diplomática, ligada ao atraso do governo Lula em conceder o agrément ao indicado de Trump para comandar a embaixada americana em Brasília, Daniel Perez.

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Os Estados Unidos afirmaram que a revogação do visto poderá ser revertida caso o Brasil aprove a nomeação do diplomata. O Planalto reagiu classificando a decisão como parte de uma “escalada deliberada de medidas hostis” contra o país.

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