Após conversar com Putin e Zelensky, Trump diz que guerra na Ucrânia chegará ao fim ‘em breve’

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Donald Trump conversou com Putin e Zelensky, expressando otimismo por uma resolução “em breve” da guerra na Ucrânia. O presidente americano acredita que ambos querem um acordo, e as declarações ocorrem durante a cúpula da Otan, em meio a ataques intensificados a Kiev e ofensivas ucranianas contra a Rússia.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 7, que espera que a guerra na Ucrânia seja resolvida “em breve”. Em meio à reunião da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o republicano informou que manteve conversas com os presidentes Vladimir Putin, da Rússia, e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia.

“Tive uma conversa muito boa com o presidente Putin. Tivemos uma longa conversa, durou muito tempo”, afirmou o presidente americano durante uma reunião com o presidente turco, Tayyip Erdogan, no primeiro dia da cúpula em Ancara, na Turquia.

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“E também falei com o presidente Zelensky logo depois disso. Acho que ambos querem fazer um acordo. … Acho que vamos resolver isso, espero que em breve”, acrescentou.

No dia anterior, o ocupante do Salão Oval já havia dito que uma solução para a guerra na Ucrânia, que já dura mais de quatro anos, está “mais próxima do que as pessoas imaginam”.

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+ Sob guerras, sanções e ameaças de Trump, cúpula da Otan começa nesta terça-feira

Onda de ataques

Espera-se que Zelensky e Trump se reúnam na cúpula da principal aliança militar ocidental nesta quarta-feira, 8, após ataques massivos contra a capital ucraniana, Kiev, e uma intensificação da ofensiva ucraniana contra o setor de energia da Rússia.

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O presidente ucraniano afirmou nesta terça-feira que a Europa precisa “urgentemente” de um sistema de defesa aérea para repelir os ataques aéreos da Rússia. Na semana passada, as forças russas realizaram o ataque mais devastador contra Kiev desde o início da guerra, deixando pelo menos 30 pessoas mortas. Já são 50 mortos na capital ucraniana apenas em julho.

A guerra entre Rússia e Ucrânia ultrapassou a marca de 2 milhões de militares mortos ou feridos desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, segundo um estudo divulgado pelo Center for Strategic and International Studies (CSIS). O levantamento aponta que a maior parte das perdas foi registrada do lado russo.