Após consolidar vantagem na Geórgia, Biden ultrapassa Trump na Pensilvânia

Após consolidar sua vantagem na Geórgia, o candidato democrata Joe Biden também ultrapassou Donald Trump na contagem de votos na Pensilvânia. Com 98% das urnas apuradas, o ex-vice-presidente tem agora uma diferença de 0,08 ponto percentual em relação ao republicano.

Até às 11h do horário de Brasília, Biden tinha 3.295.319 votos, contra 3.289.725 do atual presidente. Se mantiver sua vantagem e for confirmado vencedor no estado, o democrata já estará eleito.

(Em atualização)