Após cirurgia, Papa reza por cubanos e pede paz em “momento difícil” 

Em sua primeira missa no Vaticano após passar por uma cirurgia no intestino grosso, o Papa Francisco direcionou sua oração aos cubanos “nesse momento difícil” e pediu “diálogo e paz”. “Rezo ao Senhor para que ajude a construir com paz, diálogo e solidariedade uma sociedade cada vez mais justa e fraterna”, disse o pontífice neste domingo, 18, na janela do Palácio Apostólico da Praça de São Pedro.

O apelo de Francisco acontece uma semana depois de Cuba assistir seus maiores protestos em 26 anos. Milhares de pessoas ocuparam as ruas de 40 cidades protestaram contra a crise econômica e a falta de água e comida. Os manifestantes pediam liberdade e o fim da ditadura. O presidente do país, Miguel Díaz-Canel, convocou os apoiares para enfrentar o que chamou de “inimigos”.

O papa fez ainda outro apelo durante a oração do Angelus. Ele pediu que os fieis desacelerassem e aprendessem a fazer uma pausa. “Vamos parar a correria frenética ditada por nossas agendas. Vamos aprender como fazer uma pausa, desligar o celular”. O pontífice expressou também sua compaixão às quase 200 vítimas das enchentes na Europa.