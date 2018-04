Após chamar decisão do STF de ‘golpe’, Clarín defende argumentos de Lula

A mídia internacional acompanha de perto os desdobramentos do mandado de prisão contra o ex-presidente brasileiro Luís Inácio Lula da Silva e destacam a sua decisão de não se entregar nesta sexta-feira às 17h à Polícia Federal.

O argentino Clarín, na quinta-feira chamou a decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro de negar o habeas corpus de golpe, e hoje frisou os argumentos da defesa do ex-presidente para pedir um novo habeas corpus. O periódico tem dado destaque às manifestações a favor do ex-presidente e explicando em editoriais as incertezas que rondam as próximas eleições brasileiras.

Clarín

A rede britânica BBC noticia em sua página inicial a decisão do ex-presidente anunciada pela manhã. Lula conversou por telefone com a Folha de S. Paulo e afirmou que não tem a intenção de se dirigir até Curitiba no prazo estipulado pelo juiz Sérgio Moro. O artigo afirma que o ex-presidente considera sua prisão “politicamente motivada e [que] tem o propósito de impedi-lo de concorrer à presidência”. Assim como o Clarín, o britânico citou as manifestações de apoio e a incerteza quanto às eleições de outubro.

O português Diário de Notícias segue e dá destaque ao caso, chamando no topo de sua página inicial para a mesma matéria da Folha de S. Paulo. A publicação noticia que um novo pedido de habeas corpus foi apresentado hoje, tendo sido negado pelo Superior Tribunal de Justiça.