Após cerco de dias, forças russas tomam siderúrgica em Mariupol

Depois do prefeito de Mariupol informar que novos confrontos eclodiram na siderúrgica de Azovstal na Ucrânia, as tropas de Vladimir Putin entraram na siderúrgica Azovstal, em Mariupol, segundo autoridades ucranianas. Centenas de civis estão presos junto com os últimos militares ucranianos na cidade e tentam fugir da cidade em ônibus após semanas de bombardeios.

“As tentativas de invadir a fábrica continuam pelo segundo dia. As tropas russas já estão no território de Azovstal”, disse David Arakhamia, chefe do partido governista.

Enquanto isso, a Rússia não assumiu a invasão e nega que suas tropas estejam tentando entrar na área da fábrica.

“A ordem foi dada publicamente por [Vladimir Putin] para cancelar o ataque”, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov.

Não se sabe se algum dos 200 civis presos no local, incluindo 30 crianças, conseguiram sair no ônibus de retirada organizado pela ONU e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, previsto para chegar ainda nesta quarta-feira,4, na cidade Zaporizhzhia, controlada pela Ucrânia.

Mais cedo, o prefeito de Mariupol, Vadym Boichenko, alertou que o contato com as tropas ucranianas na siderúrgica havia sido perdido. Já segundo o deputado ucraniano Kira Rudik, 156 pessoas conseguiram deixar Mariupol e alcançar a relativa segurança de Zaporizhzhia, na terça-feira, após pelo menos 20 tentativas fracassadas de evacuar civis do local de Azovstal.

A Ucrânia acusou a Rússia de planejar um desfile militar em Mariupol no dia 9 de maio, o famoso e histórico ‘Dia da Vitória’, em que os russos venceram os nazistas na Segunda Guerra Mundial.

“Mariupol se tornará um centro de ‘celebração’. (…). As ruas centrais da cidade estão sendo limpas urgentemente de detritos, corpos e munições não detonadas”, disse a inteligência militar da Ucrânia em comunicado nas redes sociais.

Também nesta quarta-feira, a autodeclarada República Popular de Donetsk (DPR) afirmou que mais de 500 pessoas foram levadas de Mariupol para lá, uma jornada de cerca de 25 quilômetros. Segundo autoridades locais, 61 dos refugiados eram crianças, mas não está claro quantos vieram da siderúrgica.

Dontesk montou um centro de recepção em tendas em Bezimenne, onde as pessoas que saem de Mariupol são examinadas. Segundo o Ministério de Situações de Emergência da DPR, mais de 27.000 pessoas já passaram pelo centro desde o início de março.

