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Após bate cabeça entre Trump e Irã, ONU garante que inspeções nucleares ‘vão acontecer’

Teerã disse que não fez nenhum compromisso novo com fiscalização, mas Trump e Vance insistem que aiatolás 'concordaram plena e completamente'

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 08h31
O diretor-geral da da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi.
O diretor-geral da da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi. (Salih Okuroglu/Anadolu/Getty Images)
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O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou nesta quarta-feira, 24, que inspeções nas instalações nucleares do Irã “vão acontecer”, mas não revelou um calendário específico. A declaração do chefe da agência das Nações Unidas que fiscaliza o setor vem após Washington e Teerã propagarem informações conflitantes sobre o tema.

Na semana passada, Irã e Estados Unidos assinaram um acordo preliminar com objetivo de encerrar permanentemente a guerra no Oriente Médio. O memorando de entendimento, que abriu um processo de novas negociações entre os países com duração inicial de 60 dias, menciona a participação da AIEA nas próximas etapas do programa atômico de Teerã.

De acordo com o oitavo dos catorze termos do documento, a república islâmica se compromete a diluir seu estoque de urânio enriquecido, estimado em 440 quilos, sob a supervisão da AIEA. Ainda está em aberto se esse processo ocorrerá em solo iraniano ou em um país terceiro, que não os Estados Unidos, a combinar.

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“Vai acontecer”

Nesta quarta, durante uma visita ao Japão, Grossi disse a jornalistas que o acordo estabelece “explicitamente que as atividades nucleares que serão efetuadas em relação às instalações de material nuclear serão supervisionadas pela AIEA”.

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“Obviamente, para fazer isso, teremos que inspecionar”, explicou o argentino.

Segundo ele, a data e o local das inspeções estão sendo discutidos e uma decisão será tomada em breve, “em colaboração e cooperação com o governo do Irã”.

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“Se vai acontecer hoje, depois de amanhã, em uma semana ou em 10 dias, é importante, mas não essencial. Vai acontecer”, acrescentou Grossi.

Bate cabeça

O Irã, porém, afirmou na terça-feira 23 que não permitirá que a AIEA inspecione as instalações nucleares bombardeadas pelos Estados Unidos e Israel no ano passado, rejeitando uma afirmação anterior do vice-presidente americano, J.D. Vance, segundo quem Teerã havia concordado em permitir o retorno dos inspetores.

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Mesmo assim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no mesmo dia que o Irã “concordou plena e completamente” em permitir o retorno dos inspetores nucleares ao país.

“O Irã concordou integralmente com inspeções nucleares de alto nível por um longo período (infinito!!!). Isso garantirá a ‘honestidade nuclear'”, escreveu o ocupante do Salão Oval na Truth Social, sua rede social. “Se não concordassem com isso, não haveria mais negociações! Com base nisso e em outras concessões importantes feitas pelo Irã, concordei em permitir que o Estreito de Ormuz permaneça ABERTO, sem mais bloqueio naval”, acrescentou.

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