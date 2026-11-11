Após aviões e emissoras de TV, ameaças de bomba esvaziam centenas de escolas na Europa

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Centenas de escolas na Europa receberam falsas ameaças de bomba, levando a evacuações em países como a Itália. Autoridades, incluindo Reino Unido e Irlanda, descartaram a credibilidade, mas investigam. O episódio se soma a uma série de ameaças a aviões, TVs e ciberataques, caracterizando uma “agressão híbrida” no continente.

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Centenas de escolas na Europa receberam, nesta quarta-feira, 11, uma série de ameaças de bomba, que as autoridades já descartaram como falsas. No entanto, diversas instituições decidiram esvaziar as salas de aula.

Mais de 300 escolas em toda a Itália foram evacuadas, informou a imprensa local, embora a primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, tenha assegurado que não existe um “perigo concreto”. A mandatária afirmou que convocou uma reunião do governo para abordar o assunto mais tarde nesta quarta.

As polícias do Reino Unido e da Irlanda também abriram uma investigação devido a uma série de e-mails ameaçadores enviados a centenas de escolas, mas solicitaram que os professores não esvaziassem os estabelecimentos, por considerarem que as mensagens careciam de credibilidade.

A Polícia da Escócia informou, em um comunicado, que “nada leva a crer que representassem uma ameaça crível”, enquanto a Polícia da Irlanda do Norte comunicou que está investigando “e-mails ameaçadores” provenientes de uma fonte “situada fora do Reino Unido”.

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Em meados de outubro, a Irlanda do Norte, Escócia e República da Irlanda já haviam registrado ameaças semelhantes a escolas. Na ocasião, tratava-se de um alerta relacionado ao extremismo islâmico (os e-mails afirmavam que a sharia (a lei islâmica) seria instaurada no Reino Unido e que havia artefatos explosivos reais no interior de cerca de 300 escolas). No entando, como agora, os avisos não se concretizaram e nenhuma bomba foi encontrada.

‘Agressão híbrida’

O episódio desta quarta ocorre em meio a uma onda de ameaças de bomba voltadas, principalmente, ao setor de aviação europeu. Na semana passada, mais de trinta voos foram desviados em diversos países do continente, incluindo Polônia, Itália, República Checa, Espanha e Portugal, devido a ligações que alertavam sobre a suposta presença de explosivos nas aeronaves. Depois disso, as ameaças chegaram a emissoras de TV da Irlanda, Bulgária e Reino Unido.

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Em paralelo, uma série de ciberataques também chacoalhou o continente nos últimos meses. Hackers invadiram frigoríficos de supermercados em mais de uma dezena de países na Europa, elevando as temperaturas acima de 50ºC. Em alguns casos, o calor provocou incêndios; em outros, os estabelecimentos foram obrigados a descartar todo o seu estoque de perecíveis.

Nesta semana, a França apontou um grupo de guerra cibernética ligado à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã como responsável pelos ataques a frigoríficos no país, que também atingiram refrigeradores em um banco de sangue ali. Não está claro se todos os incidentes estão conectados, mas o chanceler espanhol, José Manuel Albares, chegou a dizer que o continente parece estar enfrentando uma “agressão híbrida e uma forma de guerra psicológica”.