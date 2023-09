Após apoio em discurso na ONU, Abbas convida Lula a visitar Palestina

Encerrando um dia de agenda agitada em Nova York, às margens da Assembleia-Geral das Nações Unidas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, nesta terça-feira, 19. Do líder palestino, ouviu congratulações pela vitória no pleito brasileiro e também pelo discurso de abertura na sessão na ONU, no qual citou a causa palestina.

Abbas aproveitou a oportunidade para convidar o presidente brasileiro a visitar a Palestina, o que Lula retribuiu com o apoio do governo brasileiro à solução de dois Estados — Israel e Palestina.

+ Com Scholz, Lula diz querer fechar acordo Mercosul-UE até fim do mandato

Durante fala na ONU, Lula disse que “é perturbador ver que persistem antigas disputas não resolvidas e que surgem ou ganham vigor novas ameaças”, citando nominalmente a “dificuldade de garantir a criação de um Estado para o povo palestino”.

Mais cedo neste ano, os governos do Brasil, Argentina, Chile e México expressaram em conjunto preocupação com plano de Israel para legalizar postos avançados e construir dez mil casas em assentamentos na Cisjordânia, na Palestina. O comunicado, publicado nesta sexta-feira, 17, ressaltou que a expansão de Israel vai contra o Direito Internacional e as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

+ Com presidente da Áustria, Lula reforça desejo de ‘industrialização verde’

Os países também pediram para que atitudes que podem levar a uma escalada dos conflitos na região sejam evitadas.

“Os governos da Argentina, Brasil, Chile e México pedem a israelenses e palestinos que se abstenham de atos e provocações que possam promover nova escalada de violência e que retomem as negociações para chegar a uma solução pacífica para o conflito”, disse o comunicado conjunto.

Publicidade

Siga