Após antecipar eleições, Sánchez aprova medidas contra crise de moradia na Espanha

O governo da Espanha aprovou nesta terça-feira, 6, os dois decretos voltados para a crise de moradia que haviam sido barrados pelo Congresso do país. A decisão ocorre após o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, antecipar as eleições gerais para 29 de novembro. O pleito está previsto, até então, para meados de 2027. Uma vez convocadas as votações, Sánchez abriu caminho para que as novas regras recebessem sinal verde com o apoio de um órgão administrativo interino menor.

As medidas foram rejeitadas pelo parlamento na semana passada. O pacote inclui a suspensão de despejos de inquilinos vulneráveis até 2030, renovação automática dos contratos de aluguel para proteger os locatários contra altas abusivas e regulação mais rigorosa sobre os aluguéis de temporada e de curta duração, como no caso do Airbnb. Por não obter maioria no Congresso, o governo Sánchez tem enfrentado dificuldade em aprovar propostas-chave.

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Para além dos problemas no legislativo, Sánchez lida com uma onda de protestos, desencadeada após o despejo de Maricarmen Abascal, de 87 anos. A idosa foi retirada à força de um apartamento em que viveu durante sete décadas, depois que o imóvel foi adquirido por uma empresa de investimento que pretendia aumentar o aluguel em 275%, para 2.650 euros (cerca de R$ 15,7 mil). Embora um acordo tenha sido firmado com a imobiliária para permitir que ela retornasse para casa, o movimento não mostrou sinais de arrefecimento.

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Para além da turbulência relacionada à moradia, Sánchez teve de lidar com um escândalo dentro de casa. Sua mulher, Begoña Gómez, é acusada de tráfico de influência e malversação de recursos públicos. A decisão de adiantar as eleições gerais, portanto, é arriscada. Pesquisas mais recentes sobre intenção de voto colocam o conservador Partido Popular (PP), principal força da oposição, à frente dos socialistas. No entanto, também ficariam sem maioria absoluta segundo as projeções, cenário que obrigaria a legenda a buscar apoios para governar.