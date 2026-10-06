⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Mundo

Após antecipar eleições, Sánchez aprova medidas contra crise de moradia na Espanha

Premiê socialista é pressionado por onda de protestos contra aumento dos aluguéis e déficit habitacional; decretos haviam sido barrados pelo Congresso

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 15h42
O presidente do governo da Espanha, Pedro Sanchez
O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. (THOMAS COEX/AFP)
Continua após publicidade
Após antecipar eleições, Sánchez aprova medidas contra crise de moradia na Espanha Priorize VEJA no Google

O governo da Espanha aprovou nesta terça-feira, 6, os dois decretos voltados para a crise de moradia que haviam sido barrados pelo Congresso do país. A decisão ocorre após o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, antecipar as eleições gerais para 29 de novembro. O pleito está previsto, até então, para meados de 2027. Uma vez convocadas as votações, Sánchez abriu caminho para que as novas regras recebessem sinal verde com o apoio de um órgão administrativo interino menor.

As medidas foram rejeitadas pelo parlamento na semana passada. O pacote inclui a suspensão de despejos de inquilinos vulneráveis até 2030, renovação automática dos contratos de aluguel para proteger os locatários contra altas abusivas e regulação mais rigorosa sobre os aluguéis de temporada e de curta duração, como no caso do Airbnb. Por não obter maioria no Congresso, o governo Sánchez tem enfrentado dificuldade em aprovar propostas-chave.

+ Crise na Espanha: o que levou Pedro Sánchez a convocar eleições antecipadas

Para além dos problemas no legislativo, Sánchez lida com uma onda de protestos, desencadeada após o despejo de Maricarmen Abascal, de 87 anos. A idosa foi retirada à força de um apartamento em que viveu durante sete décadas, depois que o imóvel foi adquirido por uma empresa de investimento que pretendia aumentar o aluguel em 275%, para 2.650 euros (cerca de R$ 15,7 mil). Embora um acordo tenha sido firmado com a imobiliária para permitir que ela retornasse para casa, o movimento não mostrou sinais de arrefecimento.

Siga
Continua após a publicidade

Para além da turbulência relacionada à moradia, Sánchez teve de lidar com um escândalo dentro de casa. Sua mulher, Begoña Gómez, é acusada de tráfico de influência e malversação de recursos públicos. A decisão de adiantar as eleições gerais, portanto, é arriscada. Pesquisas mais recentes sobre intenção de voto colocam o conservador Partido Popular (PP), principal força da oposição, à frente dos socialistas. No entanto, também ficariam sem maioria absoluta segundo as projeções, cenário que obrigaria a legenda a buscar apoios para governar.

 

Publicidade
TAGS:
crise política
Espanha
Manifestação
Pedro Sanchez
Protestos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).