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Após anos de afastamento, Harry reencontra rei Charles com Meghan e filhos

Encontro reservado em Highgrove marca a primeira visita de Archie e Lilibet ao avô desde 2022 e sinaliza tentativa de distensão na família real britânica

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 17h21 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h20
Harry e Meghan Markle
Harry e Meghan Markle  (Reprodução/Instagram)
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Após anos de afastamento, Harry reencontra rei Charles com Meghan e filhos Priorizar nos meus resultados Google

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, se reuniram nesta sexta-feira, 10, com o rei Charles III e a rainha Camilla em Highgrove House, residência privada do monarca no condado de Gloucestershire, na Inglaterra. O encontro, confirmado pelo Palácio de Buckingham, aconteceu de forma reservada e representa um raro gesto de aproximação entre o casal e a família real após anos de relações marcadas por conflitos.

A visita também teve um significado especial para Charles: foi a primeira vez em mais de quatro anos que o rei encontrou pessoalmente os netos, o príncipe Archie, de 7 anos, e a princesa Lilibet, de 5. Harry e Meghan, que deixaram as funções como membros ativos da monarquia em 2020 e se mudaram para os Estados Unidos, não viajavam juntos ao Reino Unido desde o funeral da rainha Elizabeth II, em 2022.

Segundo fontes próximas ao Palácio, tanto o rei quanto Harry demonstravam interesse em aproveitar a passagem do príncipe pelo Reino Unido para promover o encontro. Charles também fazia questão de rever os dois netos, com quem teve pouco contato desde a mudança da família para a Califórnia.

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Reaproximação

Apesar do encontro com o rei, a reconciliação está longe de envolver toda a família real. Enquanto Harry visitava o pai em Highgrove, seu irmão, o príncipe William, participava de uma partida beneficente de polo em Windsor. Fontes ligadas ao Palácio afirmam que não há previsão de um reencontro entre os dois irmãos, cujo relacionamento permanece rompido.

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Harry esteve no Reino Unido durante a semana para compromissos ligados aos Invictus Games, competição esportiva criada por ele para militares feridos em serviço. Em um evento realizado em Birmingham nesta sexta-feira, o duque de Sussex foi recebido com aplausos, conversou com atletas e participou de atividades como partidas de pickleball e demonstrações de rúgbi em cadeira de rodas.

A passagem de Harry pelo Reino Unido foi marcada por uma série de impasses antes mesmo de sua chegada. Inicialmente, a expectativa era de que Meghan participasse de eventos públicos em Londres e Birmingham, mas o plano foi abandonado após divergências sobre o esquema de segurança da família.

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Também houve confusão em torno da hospedagem do príncipe. Sua equipe informou que ele havia aceitado um convite para permanecer no Palácio de Buckingham durante a visita, mas a residência real negou a informação e afirmou que Harry já havia sido avisado de que não poderia ficar no local.

Antes do encontro familiar, Charles cumpriu agenda oficial em Oxfordshire, onde inaugurou um edifício na Universidade de Oxford e participou do lançamento de uma iniciativa ligada ao setor espacial ao lado do astronauta britânico Tim Peake. Nos últimos dias, o rei também apareceu em compromissos públicos com a rainha Camilla, incluindo uma visita ao Zoológico de Londres, em meio à intensa onda de calor que atinge o Reino Unido.

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