Após 10 meses, Putin chama conflito na Ucrânia de ‘guerra’ pela 1ª vez

O presidente da Rússia, Vladimir Putin usou pela primeira vez a palavra “guerra” para se referir ao conflito na Ucrânia, nesta quinta-feira, 23. Há dez meses ele tem, cautelosamente, chamado a invasão russa de “operação militar especial”.

“Nosso objetivo não é girar o volante do conflito militar, mas, ao contrário, acabar com esta guerra”, disse Putin a repórteres em Moscou, depois de participar de uma reunião do Conselho de Estado sobre política para a juventude.

“Temos lutado e continuaremos a lutar por isso”, acrescentou.

O uso da palavra não passou despercebido. Putin assinou uma lei em março que torna crime disseminar informações “falsas” sobre a invasão, com penalidade de até 15 anos de prisão para quem for condenado. Sob a lei, o uso da palavra “guerra” para descrever a invasão russa foi considerado ilegal no país, já que o líder de Moscou afirmava que o conflito não era uma guerra.

Nikita Yuferev, legislador municipal de São Petersburgo que fugiu da Rússia devido à sua oposição à guerra, disse na quinta-feira 22 que pediu às autoridades russas que processassem Putin por “espalhar informações falsas sobre o exército”.

“Não houve decreto para encerrar a operação militar especial, nenhuma guerra foi declarada”, escreveu Yuferev no Twitter. “Várias milhares de pessoas já foram condenadas por tais palavras sobre a guerra.”