🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

Apoiados pelo Irã, hutis atacam instalações de energia da Arábia Saudita e intensificam guerra

Relatos indicam que operação está entre as maiores realizadas contra Riad desde que Estados Unidos e Israel iniciaram guerra no Oriente Médio

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 08h07 | Atualizado em 8 set 2026, 08h29
Um veículo militar camuflado dispara um míssil com rastro de fumaça e fogo, em uma estrada asfaltada com faixa branca e amarela. Ao fundo, colinas áridas com vegetação esparsa e céu claro.
Forças rebeldes hutis do Iêmen lançam foguete na província iemenita de Taiz. 08/09/2026 (Foto por - / YEMEN NATIONAL RESISTANCE FORCES/AFP)
Continua após publicidade
Apoiados pelo Irã, hutis atacam instalações de energia da Arábia Saudita e intensificam guerra Priorizar nos meus resultados Google

Rebeldes hutis do Iêmen, apoiados pelo Irã, atacaram diversos locais do sudoeste da Arábia Saudita, incluindo instalações da empresa de petróleo Aramco, onde 73 pessoas ficaram feridas, informaram autoridades das duas partes nesta terça-feira, 8.

Segundo o Ansarollah, um veículo de comunicação ligado aos hutis, que controlam a maior parte das áreas povoadas do Iêmen, incluindo a capital, os rebeldes lançaram drones e mísseis contra o Aeroporto Internacional de Abha, a base aérea Rei Khalid e instalações da Aramco em Abha e Jizan.

O porta-voz dos hutis, Yahya Saree, reivindicou pouco depois “uma operação militar de grande envergadura e de longo alcance”, com a ajuda de “dezenas de mísseis balísticos e drones”, em resposta a “121 bombardeios” efetuados por Riad no Iêmen nos últimos três dias.

O ataque dos hutis deixou 73 pessoas feridas, informou uma coalizão militar internacional liderada pela Arábia Saudita e aliada ao governo do Iêmen. Relatos indicam que os ataques estão entre os maiores realizados contra a Arábia Saudita desde que os Estados Unidos e Israel iniciaram sua guerra contra o Irã, em fevereiro.

Siga
Continua após a publicidade

Mergulhado em um conflito há mais de uma década, o Iêmen tornou-se há poucos meses a mais recente frente da disputa entre Estados Unidos e Irã, após os hutis romperem a trégua de 2022 com o governo iemenita. Os rebeldes atacaram petroleiros sauditas no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, no contexto do bloqueio que anunciaram em julho contra a frota saudita. A medida ameaça a capacidade da Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo, de transportar sua produção para os mercados internacionais, após o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã.

No domingo, confrontos entre forças do governo do Iêmen, apoiado pela Arábia Saudita, e os hutis, apoiados pelo Irã, deixaram mais de 140 mortos. Os combates no sudoeste do Iêmen pelo controle do acesso ao Mar Vermelho foram retomados na última quinta-feira, após o colapso, em julho, do cessar-fogo firmado em 2022, em meio à crescente instabilidade regional.

Continua após a publicidade

A ofensiva dos huthis busca cortar o acesso à cidade portuária de Mocha e avançar em direção às áreas que margeiam o Estreito de Bab el Mandeb. Essa passagem marítima ganhou importância para o transporte de petróleo saudita depois que o Estreito de Ormuz foi bloqueado pelo Irã.

Segundo um levantamento da agência de notícias AFP com base em diversas fontes militares e médicas dos dois lados, mais de 300 combatentes e alguns civis morreram desde quinta-feira.

Publicidade
TAGS:
Arábia Saudita
Estados Unidos
Governo do Irã
Iêmen
Oriente Médio
Petroleo
Teerã
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).