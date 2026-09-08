Apoiados pelo Irã, hutis atacam instalações de energia da Arábia Saudita e intensificam guerra

Rebeldes hutis do Iêmen, apoiados pelo Irã, atacaram diversos locais do sudoeste da Arábia Saudita, incluindo instalações da empresa de petróleo Aramco, onde 73 pessoas ficaram feridas, informaram autoridades das duas partes nesta terça-feira, 8.

Segundo o Ansarollah, um veículo de comunicação ligado aos hutis, que controlam a maior parte das áreas povoadas do Iêmen, incluindo a capital, os rebeldes lançaram drones e mísseis contra o Aeroporto Internacional de Abha, a base aérea Rei Khalid e instalações da Aramco em Abha e Jizan.

O porta-voz dos hutis, Yahya Saree, reivindicou pouco depois “uma operação militar de grande envergadura e de longo alcance”, com a ajuda de “dezenas de mísseis balísticos e drones”, em resposta a “121 bombardeios” efetuados por Riad no Iêmen nos últimos três dias.

O ataque dos hutis deixou 73 pessoas feridas, informou uma coalizão militar internacional liderada pela Arábia Saudita e aliada ao governo do Iêmen. Relatos indicam que os ataques estão entre os maiores realizados contra a Arábia Saudita desde que os Estados Unidos e Israel iniciaram sua guerra contra o Irã, em fevereiro.

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Mergulhado em um conflito há mais de uma década, o Iêmen tornou-se há poucos meses a mais recente frente da disputa entre Estados Unidos e Irã, após os hutis romperem a trégua de 2022 com o governo iemenita. Os rebeldes atacaram petroleiros sauditas no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, no contexto do bloqueio que anunciaram em julho contra a frota saudita. A medida ameaça a capacidade da Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo, de transportar sua produção para os mercados internacionais, após o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã.

No domingo, confrontos entre forças do governo do Iêmen, apoiado pela Arábia Saudita, e os hutis, apoiados pelo Irã, deixaram mais de 140 mortos. Os combates no sudoeste do Iêmen pelo controle do acesso ao Mar Vermelho foram retomados na última quinta-feira, após o colapso, em julho, do cessar-fogo firmado em 2022, em meio à crescente instabilidade regional.

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A ofensiva dos huthis busca cortar o acesso à cidade portuária de Mocha e avançar em direção às áreas que margeiam o Estreito de Bab el Mandeb. Essa passagem marítima ganhou importância para o transporte de petróleo saudita depois que o Estreito de Ormuz foi bloqueado pelo Irã.

Segundo um levantamento da agência de notícias AFP com base em diversas fontes militares e médicas dos dois lados, mais de 300 combatentes e alguns civis morreram desde quinta-feira.