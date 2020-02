Aplicativo de Netanyahu vaza dados dos 6,5 milhões eleitores israelenses

Em busca de sua reeleição há nove meses e dois pleitos, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e seu partido, o Likud, enviaram os dados pessoais de todos os 6,5 milhões de eleitores israelenses para um aplicativo eleitoral na internet. Devido a uma falha no sistema de segurança do aplicativo, reportada pelo jornal Haaretz neste domingo 9, os dados de todo o eleitorado ficaram comprometidos.

O aplicativo, que é chamado de “Elector”, pode ser baixado até mesmo no Brasil. Oferece notícias e informações sobre as próximas eleições parlamentares de Israel, marcadas para o dia 2 de março. Segundo o Haaretz, o app é usado pelo Likud para acompanhar as apurações dos pleitos. O próprio Netanyahu incentiva seus seguidores a baixá-lo, relata o jornal The New York Times.

O Likud ainda não explicou oficialmente o motivo pelo qual enviou as informações para o app. De acordo com a legislação israelense, os partidos políticos têm o direito a receber os dados pessoais dos eleitores – como nome completo, endereço, gênero e número de identidade – antes de cada eleição.

Todavia, as legendas devem se comprometer em proteger a privacidade dos eleitores e a não providenciar os dados a terceiros. O Ministério da Justiça não anunciou nenhuma investigação sobre o caso, mas não parece descartar essa hipótese, segundo o Times.

Por meio de uma fonte anônima, o Haaretz revelou no domingo que os dados pessoais de todos os 6,5 milhões de eleitores israelenses estavam expostos no código de fonte da homepage do site oficial do “Elector”. O código de fonte de qualquer página é acessível ao se clicar com o botão direito do mouse na tela.

A empresa Feed-b, responsável pelo aplicativo afirmou que o incidente foi “único” e “imediatamente resolvido”. Também disse ter aprimorado o sistema de segurança de seu serviço.