Apesar de anexação, Rússia ataca Zaporizhzhia com sete mísseis

Por Da Redação 6 out 2022, 10h00

A Rússia atingiu a cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, com sete mísseis nesta quinta-feira, 6. O ataque destruiu pelo menos um prédio residencial e autoridades da cidade disseram à emissora ucraniana Suspilne que pelo menos duas pessoas morreram, enquanto outras cinco estão presas sob os escombros. Equipes de resgate no local disseram que salvaram uma menina de três anos.

A filial da Suspline de Zaporizhzhia relatou mais explosões na cidade no meio da manhã, horário de Kiev. Oleksandr Starukh, governador de Zaporizhzhia na Ucrânia, disse no Telegram: “Atenção. Outro ataque de míssil inimigo. Fiquem em abrigos”.

Starukh disse anteriormente que uma mulher morreu no ataque, enquanto outra pessoa morreu em uma ambulância. “Pelo menos cinco pessoas estão sob os escombros de prédios”, escreveu ele no Telegram na manhã desta quinta-feira.

Imagens postadas pelo Ministério do Interior da Ucrânia incluíam fotos de destroços em chamas e equipes de resgate escalando os escombros de um prédio destruído, que desmoronou sobre carros estacionados em frente a ele.

“Dúzias de pessoas estão sob os escombros. O número de vítimas aumenta a cada hora. É assim que o terrorista russo atinge civis com suas armas de ‘alta precisão’. Atinge civis e infraestruturas, porque demonstra ao mundo inteiro sua inutilidade no campo de batalha”, declarou Ivan Fedorov, prefeito de Melitopol na Ucrânia.

A cidade de Zaporizhzhia é o centro administrativo do oblast de Zaporizhzhia, uma das regiões da Ucrânia que a Rússia reivindicou como suas mediante anexação, apesar de não controlar todo o território.

Além disso, a Rússia lançou dois foguetes na cidade de Khmelnytsky, no centro da Ucrânia, mas ambos teriam errado seus alvos.

Em outros lugares, a Rússia usou o que as autoridades ucranianas dizem ser “drones kamikaze” fornecidos pelo Irã para atingir as cidades de Mykolaiv, Kharkiv e Odesa. Os militares da Ucrânia disseram que conseguiram derrubar 18 drones antes de chegarem a Odesa e Mykolaiv.

Esses veículos aéreos são capazes de permanecer no ar por várias horas e circular sobre alvos em potencial. Drones são projetados para serem lançados sobre soldados ou edifícios inimigos, explodindo com o impacto – daí o nome “kamikaze”.