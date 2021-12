Apesar de ameaças, Rússia não diminui tropas na fronteira com Ucrânia

Apesar de pedidos e ameaças de sanções feitos pelo presidente americano, Joe Biden, durante encontro virtual na última semana, a Rússia continua aumentando sua presença militar perto da fronteira com a Ucrânia nos últimos dias, disseram fontes da inteligência americana à rede CNN.

Segundo as fontes, houve um aumento de tropas nos últimos dias, tensionando ainda mais as relações entre os países e de Moscou com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Agora, autoridades americanas e ucranianas também veem evidências de que a Rússia começou a desviar sistemas comerciais aéreos e ferroviários para dar apoio aos esforços militares, embora atividades similares visíveis há poucos meses durante a última escalada militar tenham sido diminuídas.