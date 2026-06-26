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Apesar de acordo com Líbano, Netanyahu diz que Israel manterá soldados no país

Premiê afirma que ocupação continuará até que Hezbollah seja desarmado e descarta retorno de habitantes libaneses às áreas sob controle israelense

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 18h56 | Atualizado em 26 jun 2026, 19h17
Premiê de Israel, Benjamin Netanyahu
Premiê de Israel, Benjamin Netanyahu (Joe Raedle/Getty Images)
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Apesar de acordo com Líbano, Netanyahu diz que Israel manterá soldados no país Priorize VEJA no Google

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta sexta-feira, 26, que soldados israelenses permanecerão no sul do Líbano por tempo indeterminado, apesar da assinatura de uma base de acordo com o Líbano e os Estados Unidos para iniciar um processo de paz. Segundo ele, a retirada só ocorrerá quando o Hezbollah for completamente desarmado.

“O mais importante é que Israel permaneça na zona de segurança no sul do Líbano. Essa é uma conquista estratégica, e ela será mantida até que o Hezbollah entregue suas armas”, declarou Netanyahu em um vídeo divulgado após o anúncio do entendimento diplomático em Washington.

O acordo, mediado pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, estabelece as bases para futuras negociações de paz entre Israel e o Líbano e prevê medidas iniciais para reduzir os confrontos na fronteira. O documento foi firmado após cinco rodadas de negociações realizadas na capital americana e busca criar condições para um cessar-fogo duradouro entre Israel e a milícia libanesa apoiada pelo Irã.

Rubio afirmou que o entendimento representa “o início de uma estrutura para uma paz e uma segurança duradouras”. Na prática, porém, o pacto não determina uma retirada imediata das forças israelenses do território libanês.

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Áreas-piloto

Netanyahu informou que Israel permitirá que o Exército libanês assuma gradualmente o controle de duas “zonas-piloto”: uma localizada ao sul do rio Litani e outra ao norte do curso d’água, que fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira israelense. Segundo o premiê, militares americanos participarão do monitoramento dessas áreas para verificar a ausência de combatentes do Hezbollah.

Apesar da medida, ele deixou claro que Israel manterá sua chamada “zona de segurança” e endureceu o discurso ao afirmar que civis deslocados não poderão retornar às regiões ocupadas.

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“Mantemos essa área permanentemente fora do alcance de mísseis antitanque. Não permitiremos a entrada do Hezbollah nem o retorno da população civil”, disse.

Guerra sem solução 

Os confrontos entre Israel e o Hezbollah se intensificaram em 2 de março, quando o grupo libanês passou a lançar foguetes contra o território israelense em apoio ao Irã. A resposta israelense incluiu uma ampla campanha de bombardeios e uma ofensiva terrestre no sul do Líbano.

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Segundo o Ministério da Saúde libanês, mais de 4.100 pessoas morreram desde o início da escalada militar, embora o governo não diferencie civis de integrantes do Hezbollah entre as vítimas. O conflito também provocou o deslocamento de cerca de 1,2 milhão de pessoas.

Nas últimas semanas, Estados Unidos, Irã e seus aliados passaram a discutir mecanismos para ampliar o cessar-fogo em diferentes frentes da guerra no Oriente Médio. Teerã defende que qualquer acordo definitivo inclua também o Líbano, enquanto Israel insiste em manter liberdade de ação militar para responder a eventuais ameaças do Hezbollah.

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Embora o acordo anunciado nesta sexta represente o avanço diplomático mais significativo desde o início da guerra, autoridades dos três países reconhecem que o documento estabelece apenas um roteiro para futuras negociações, sem garantir, por enquanto, o fim definitivo das hostilidades.

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