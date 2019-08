Apagão no Reino Unido deixa quase 1 milhão de casas sem luz

Uma falha no sistema de distribuição de energia deixou quase 1 milhão de casas britânicas sem luz nas últimas horas da tarde nesta sexta-feira, 9. Segundo as autoridades, o apagão foi resultado de uma falha em dois geradores. Afetando grande parte de Inglaterra e País de Gales, a falha no sistema elétrico deixou inoperante o serviço de transporte público e o aeroporto de Newcastle, ao norte de Londres.

Em comunicado, a National Grid, empresa que administra a rede de transmissão de energia, informou que a falha dos dois geradores foi concertada e que o sistema voltou a funcionar normalmente.

Britânicos começaram a publicar nas redes sociais vídeos mostrando o caos gerado em grandes estações de trem e metrô ao redor de Londres. A King Cross Station, umas das mais famosas da cidade, foi classificada como “caos absoluto” por passageiros que ficaram presos no lugar, segundo o jornal britânico The Guardian. Apesar do comunicado, o transporte público não voltou a funcionar corretamente sofrendo com diversos picos de energia. O que resultou na paralisação dos serviços e evacuações em composições que estavam em serviço.