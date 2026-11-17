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Uma suposta previsão de apagão mundial em 17 de novembro gerou pânico nas redes sociais, mas não há qualquer evidência científica ou comunicado oficial que a sustente. O rumor combina um episódio de Os Simpsons com um teste de alerta nos EUA e recomendações da Defesa Civil. Entenda por que a teoria não faz sentido.

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Uma suposta previsão de apagão mundial nesta terça-feira, 17 de novembro, provocou uma onda de especulações nas redes sociais nos últimos dias. Publicações que circulam em plataformas como TikTok e X afirmam que o planeta poderia enfrentar uma interrupção generalizada no fornecimento de energia elétrica, com consequências para a internet, as telecomunicações e outros serviços essenciais. Algumas versões chegam a mencionar um colapso com duração de até 90 dias. Não há, porém, qualquer evidência científica ou comunicado oficial que sustente a previsão.

O rumor ganhou força ao reunir acontecimentos que, embora reais, não possuem relação entre si: um episódio da animação Os Simpsons, um teste programado do sistema de alertas de emergência dos Estados Unidos e uma recomendação da Defesa Civil brasileira para que famílias mantenham suprimentos básicos em casa. A combinação desses elementos foi suficiente para alimentar teorias conspiratórias e gerar preocupação entre internautas.

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De onde surgiu a história do apagão mundial?

A origem da teoria começou no fim de outubro, quando a Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (Fema) divulgou um lembrete sobre um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência (EAS), marcado para 17 de novembro.

A publicação passou a ser compartilhada juntamente com cenas de Os Simpsons que mostram um apagão na cidade fictícia de Springfield. A coincidência de datas foi interpretada por alguns usuários como uma suposta previsão de um acontecimento real.

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O episódio citado, intitulado It’s a Blunderful Life, pertence à 35ª temporada da animação e foi exibido originalmente em novembro de 2023. Na história, uma interrupção no fornecimento de energia atinge Springfield, mas não há qualquer referência a um colapso elétrico mundial em 2026.

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Apesar disso, vídeos e montagens passaram a apresentar a sequência como evidência de que os roteiristas teriam antecipado um desastre global. A narrativa ganhou novas versões, incluindo alegações sobre ataques cibernéticos e interrupção prolongada das comunicações.

O que realmente vai acontecer em 17 de novembro?

O único evento programado para esta terça-feira que aparece entre os principais argumentos utilizados pelos responsáveis pela disseminação do boato é um teste do sistema de alertas de emergência dos Estados Unidos.

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A atividade será realizada pela Fema, em parceria com a Comissão Federal de Comunicações (FCC), às 14h20 do horário da costa leste americana, correspondentes às 16h20 de Brasília.

Durante o procedimento, emissoras de rádio e televisão e serviços de transmissão por cabo e satélite poderão interromper brevemente a programação para transmitir uma mensagem de teste. O objetivo é verificar se o sistema funciona corretamente em situações que exijam alertas à população.

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O exercício não prevê interrupções no fornecimento de eletricidade nem o envio de notificações diretamente aos telefones celulares. Trata-se de uma medida de preparação para emergências, anunciada com antecedência pelas autoridades americanas.

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Por que um apagão mundial é tão improvável?

A possibilidade de uma interrupção simultânea no fornecimento de eletricidade em todo o planeta não encontra respaldo nas informações disponíveis. Isso porque não existe uma única rede elétrica responsável por abastecer todos os países. O fornecimento de energia depende de sistemas nacionais e regionais, com diferentes estruturas de geração, transmissão e distribuição.

Embora falhas possam provocar apagões de grandes proporções e até afetar países interligados, a ocorrência de um colapso simultâneo em escala mundial exigiria uma combinação extraordinária de fatores. Não há evidências de que um fenômeno dessa natureza esteja previsto para esta terça-feira.

Fenômenos naturais, como tempestades solares intensas, também podem interferir no funcionamento das redes elétricas. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), essas perturbações podem provocar oscilações de tensão, afetar transformadores e comprometer sistemas de comunicação e navegação.

Isso, contudo, não significa que qualquer atividade solar resulte em um apagão global. Os efeitos dependem da intensidade do fenômeno, da localização geográfica e da vulnerabilidade das infraestruturas atingidas. A existência desses riscos reais não oferece fundamento para a previsão que circula nas redes sociais.

Existe risco de um ataque cibernético mundial?

Ataques cibernéticos contra infraestruturas de energia representam uma ameaça real e são considerados um desafio de segurança por governos e empresas do setor elétrico.

Em dezembro de 2015, por exemplo, um ataque contra distribuidoras de energia na Ucrânia deixou aproximadamente 225 mil consumidores sem eletricidade durante algumas horas. O episódio demonstrou como sistemas de controle podem ser comprometidos por ações criminosas.

Entretanto, não há qualquer alerta oficial que indique um ataque coordenado contra redes elétricas de todo o planeta em 17 de novembro. As afirmações que associam a data a um suposto colapso digital não apresentam provas ou informações técnicas verificáveis.

Assim, o temor provocado pela teoria tem origem na associação de acontecimentos desconectados, e não na identificação de uma ameaça concreta.