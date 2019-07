Apagão deixou cerca de 72.000 pessoas sem luz em Nova York

Uma falha no fornecimento de energia elétrica em Nova York neste sábado 13 deixou cerca de 72.000 pessoas sem luz, afetando a região oeste da cidade e bairros como Upper West, além de uma parte de Times Square.

A energia foi restabelecida após cerca de quatro horas. Durante o período sem luz, cenas de inquietação entre cidadãos foram registradas, porque as linhas de metrô e alguns cinemas chegaram a ficar às escuras.

O blecaute, que aconteceu às 20h (horário local, 21h em Brasília), além de afetar o funcionamento normal do metrô, deixou muitos cidadãos presos em elevadores e até uma parte da movimentada Times Square ficou sem seus luminosos, tal como se pode ver em fotos e vídeos nas redes sociais. Os semáforos também não funcionaram.

A companhia Con Edison informou inicialmente que cerca de 42.000 clientes estavam sem eletricidade, número que posteriormente elevou para 72.000, sobretudo do lado oeste de Manhattan.

O Departamento de Bombeiros escreveu no Twitter que a falha no fornecimento se estendeu da rua 72 até o oeste da 40, e desde a quinta avenida até o rio Hudson.

Após mais de três horas do blecaute, a energia foi paulatinamente se recuperando e por volta da meia-noite (1h deste domingo, 14, em Brasília) a Con Edison informou pelo Twitter que o serviço estava normalizado.

A Câmara Municipal de Nova York tinha informado em um primeiro momento que foram afetadas principalmente as linhas de metrô A, C, F, D e M.

Posteriormente, a Autoridade Metropolitana de Transporte disse finalmente que todo o sistema foi “afetado” e que só havia um serviço limitado nas linhas 1, 2 e 3 no lado oeste; as linhas 4, 5 e 6 no lado leste; e a linha 7 entre Manhattan e Queens.

Em coletiva de imprensa na noite deste sábado, autoridades esclareceram que o problema que ocasionou o blecaute ocorreu em seis sistemas de transmissão. Não houve falha por excesso de consumo de energia.

A interrupção ocorreu no aniversário do blecaute de 1977 em Nova York, que deixou a maior parte da cidade sem energia e causou prejuízos de milhões de dólares.

(Com EFE)