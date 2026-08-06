Aos 97 anos, britânica quebra próprio recorde em acrobacia aérea sobre asas de avião

A britânica Betty Bromage, de 97 anos, voltou a desafiar a idade e a gravidade. Na terça-feira, 4, ela renovou o próprio recorde mundial do Guinness como a mulher mais velha a praticar wing walking, modalidade de acrobacia aérea em que o participante permanece sobre as asas de um avião durante o voo.

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“Quando você envelhece, dizem que não pode fazer isso ou aquilo. Não pode dirigir, não consegue enxergar direito. Isso me frustra um pouco. Então faço tudo o que ainda posso fazer. Acho isso absolutamente fantástico e me sinto privilegiada por viver essa experiência”, afirmou.

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O desafio foi realizado em Gloucestershire, no sudoeste da Inglaterra, quatro anos depois de Betty conquistar o mesmo título pela primeira vez. Após completar a apresentação, ela comemorou a nova marca e disse que se recusa a deixar que a idade determine seus limites.

O dinheiro arrecadado com a quebra do recorde será destinado à unidade especializada em acidentes vasculares cerebrais do Hospital Geral de Cheltenham, onde Betty ficou internada após sofrer um AVC em 2025.

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A iniciativa foi celebrada pela equipe da instituição. Segundo a responsável pela arrecadação de recursos do hospital, a aposentada enfrentou um desafio extraordinário para apoiar o tratamento de pacientes com AVC.

“Ela encarou um desafio tão ousado e incrível para apoiar nossa equipe de atendimento. Somos extremamente gratos”, disse.