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Aos 97 anos, britânica quebra próprio recorde em acrobacia aérea sobre asas de avião

Betty Bromage repetiu feito que a tornou recordista mundial do Guinness e doará valor arrecadado ao hospital onde se recuperou de um AVC no ano passado

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 18h08 | Atualizado em 6 ago 2026, 18h29
Mulher idosa de cabelos brancos e óculos sentada, sorrindo gentilmente. Veste camisa azul, blusa branca e cachecol cinza. Ao fundo, parede com estampa floral e estante de madeira com porta-retratos e um urso de pelúcia
Betty Bromage (Redes sociais/Divulgação)
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Aos 97 anos, britânica quebra próprio recorde em acrobacia aérea sobre asas de avião Priorizar nos meus resultados Google

A britânica Betty Bromage, de 97 anos, voltou a desafiar a idade e a gravidade. Na terça-feira, 4, ela renovou o próprio recorde mundial do Guinness como a mulher mais velha a praticar wing walking, modalidade de acrobacia aérea em que o participante permanece sobre as asas de um avião durante o voo.

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“Quando você envelhece, dizem que não pode fazer isso ou aquilo. Não pode dirigir, não consegue enxergar direito. Isso me frustra um pouco. Então faço tudo o que ainda posso fazer. Acho isso absolutamente fantástico e me sinto privilegiada por viver essa experiência”, afirmou.

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O desafio foi realizado em Gloucestershire, no sudoeste da Inglaterra, quatro anos depois de Betty conquistar o mesmo título pela primeira vez. Após completar a apresentação, ela comemorou a nova marca e disse que se recusa a deixar que a idade determine seus limites.

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O dinheiro arrecadado com a quebra do recorde será destinado à unidade especializada em acidentes vasculares cerebrais do Hospital Geral de Cheltenham, onde Betty ficou internada após sofrer um AVC em 2025.

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A iniciativa foi celebrada pela equipe da instituição. Segundo a responsável pela arrecadação de recursos do hospital, a aposentada enfrentou um desafio extraordinário para apoiar o tratamento de pacientes com AVC.

“Ela encarou um desafio tão ousado e incrível para apoiar nossa equipe de atendimento. Somos extremamente gratos”, disse.

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