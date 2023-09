AO VIVO: Lula discursa na abertura da Assembleia-Geral da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa nesta terça-feira, 19, na abertura da 78ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York. Tradicionalmente, o Brasil faz o primeiro discurso da sessão, seguido pelos Estados Unidos.

Em seu discurso, Lula citou as tragédias das enchentes na Líbia e no Rio Grande do Sul para alertar sobre a necessidade de ação contra a crise climática. O presidente destacou que as mudanças no clima afetam “sobretudo os mais pobres”. Ao mencionar sua primeira participação na Assembleia-Geral da ONU há vinte anos, o petista disse que “o mundo está cada vez mais desigual”. Para Lula, “falta vontade política” para superar a pobreza global.

Sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governante afirmou que “a democracia garantiu que superássemos o ódio”. “Brasil está de volta para dar sua contribuição aos enfrentamentos dos principais desafios globais”, destacou.

