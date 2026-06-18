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Ao menos sete embarcações cruzaram Estreito de Ormuz nesta quinta, diz plataforma

Ao menos sete embarcações cruzaram a passagem nesta quinta-feira; retomada do tráfego é considerada peça-chave do entendimento firmado entre Washington e Teerã

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 17h35
ABRE E FECHA - Estreito de Ormuz: moeda de troca dos iranianos está no centro das discussões
Estreito de Ormuz (Majid Saeedi/Getty Images)
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O tráfego marítimo começou a ser retomado no Estreito de Ormuz nesta quinta-feira, 18, após o acordo firmado entre Estados Unidos e Irã para encerrar as hostilidades que haviam comprometido uma das rotas energéticas mais estratégicas do mundo.

Dados da plataforma de monitoramento MarineTraffic mostram que ao menos sete embarcações cruzaram o estreito desde o início do dia. Entre elas estão quatro navios cargueiros, um navio-tanque de gás natural liquefeito (GNL) de bandeira francesa e um navio-tanque de betume registrado nas Ilhas Cook.

No sentido oposto, o navio Starway, de bandeira panamenha, entrou na via marítima em direção ao Golfo Pérsico. Com capacidade para transportar mais de 46 mil toneladas de petróleo, a embarcação chamou a atenção por ter desligado o Sistema de Identificação Automática (AIS), mecanismo utilizado para rastrear e monitorar navios em tempo real.

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A desativação do transponder, que dificulta a localização das embarcações, tornou-se mais frequente desde o fechamento de fato do estreito, ocorrido em meio à escalada das tensões entre Teerã e Washington.

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A reabertura da rota é considerada uma das principais medidas previstas no memorando de entendimento firmado entre os dois países. Durante o conflito, o Irã interrompeu na prática a circulação de navios pela passagem, responsável pelo escoamento de cerca de um quinto do petróleo comercializado globalmente e de volumes significativos de gás natural.

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Pelos termos do acordo, a navegação deverá ser restabelecida gradualmente até atingir os níveis observados antes da guerra. Paralelamente, o Irã e os países do Golfo discutem um novo modelo de administração do estreito. Entre as propostas em análise está a possibilidade de Teerã cobrar taxas pelo uso da rota estratégica.

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O bloqueio de Ormuz provocou forte apreensão nos mercados internacionais e contribuiu para a disparada dos preços do petróleo nas últimas semanas. A retomada da circulação de embarcações é vista como um dos primeiros sinais concretos de estabilização da região e pode ajudar a reduzir as incertezas sobre o abastecimento global de energia.

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